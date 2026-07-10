SOFIX изтри 0,4% за седмицата

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) - SOFIX, затвори със спад в сесията в петък и за седмицата, като остава в диапазона 1250-1260 пункта. В последната сесия за седмицата индикаторът се понижи с 0,5% за деня, увеличавайки седмичната загуба до 0,4%, и затвори на ниво от 1252,83 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 спадна с 0,24% в сесията и с 0,6% за седмицата до 215,12 пункта.

Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT не отчете промяна в сесията в петък и се задържа на ниво от 233,78 пункта. BGTR30 нарасна с минималните 0,04% до 1065,1 пункта, а beamX се понижи с 0,59% до 114,45 пункта.

Оборотът на БФБ за деня надвиши 1,2 млн. евро, като над една трета (37%) от него, или над 449,6 хил. евро, се формира от търговията с акции на „ВЕИ Инвест холдинг“.

На второ място по оборот е „Шелли груп“ с над 243,4 хил. евро. Следват акциите на „Химимпорт“ със 124,3 хил. евро, „Република Холдинг“ с 99,1 хил. евро и „Еврохолд България“ с почти 79,6 хил. евро.

За седмицата „Еврохолд“ е лидер по оборот с близо 6 млн. евро, на второ място са акциите на „Синтетика“ с 3,6 млн. евро, а на трето – „Спиди“ с 852,6 хил. евро. Топ пет на акциите с най-голям седмичен оборот се допълва от „Шелли груп“ с малко под 840 хил. евро и „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) с малко под 600 хил. евро.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция за сесията с 62 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 29 и БФБ с 25.

За седмицата ФНИБ е най-търгуваната акция с 334 сделки, следвана от „Шелли груп“ със 164 и „Химимпорт“ 151. Следват „Адванс Терафонд“ и „Дронамикс Кепитъл“ със, съответно, 68 и 64 сделки.

Акциите на „Химимпорт“ оказаха най-силен натиск на SOFIX в сесията, като поевтиняха с 4,17%, следвани от БФБ със спад от 2,57% и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 2,5%.

Най-силно от компонентите на основния индекс поскъпнаха акциите на „Уайзър Технолоджи“ – с 0,65%, следвани от „Шелли груп“ с 0,57% и „Илевън Кепитъл“ с 0,49%.

„Грийн иновейшън“ е най-поскъпващата акция в сесията от BGBX40 с ръст от 8,2%, следвана от „Агрия Груп Холдинг“ с 3,05% и „Инвестиционна компания Галата“ с 2,99%.

Най-губещата акция от индекса е „Зърнени храни България“ със спад от 7,14%, следвана от „Монбат“ с 5,66% и „Химимпорт“.

От акциите в състава на beamX, търгувани в сесията, тези на „Пейсера България“ изтриха 9,48%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – 2,78%. Същевременно акциите на „ИмПулс Растеж“ добавиха 0,79% в петък.