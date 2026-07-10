Русия най-накрая призна проблема с бензина, скъпите горива ускоряват инфлацията

Итензивните атаки на Украйна нанесоха щети на най-големите рафинерии в Русия и местното производство вече покрива към 65% от потреблението на горива, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Данните показват, че дефицитът се разширява, след като през юни местните рафинерии успяваха да покрият до 75% от търсенето.

Според публикацията в летния пик среднодневното потребление на горива в Русия е 115 хил.-120 хил. тона горива, а недостигът сега е между 40 хил. и 45 хил. тона.

Недостига доведе до ръст на цените с 20% през юни, като горивата продължават да поскъпват и в първите дни на юни. Това ускори инфлацията до 6% през юни спрямо 5,3% през май, сочат официалните данни на руската статистическа служба, разпространени днес (10 юли). Bloomberg припомня, че на предишното заседание на централната банка гуверньорът Елвира Набиулина предупреди именно за това и нуждата от "трудни решения", за да бъде овладяна инфлацията. Очакванията са, че банката отново ще спре с мерките по понижаване на лихвата, които предприе през миналия юни.

Правителството се опитва да ограничи мащаба на кризата, забранявайки износа на бензин, дизел и авиационно гориво. Страната започна да внася бензин и дизел от Беларус - по около 6 хил. тона на ден, а според източници на Ройтерс се чакат и доставки от Индия по море. За да бъдат покрити нуждите се използват и резервите от горива за кризисни ситуации.

В 90% от регионите обаче са въведени ограничения при зареждане (до 20-30 л на кола), забранено е наливането на бензин в туби, а в Крим бензинът се продава с купони. Ситуацията на полуострова е най-тежка след операцията на украинските военни по ограничаване на логистичните връзки. Последвалите удари по енергийна инфраструктура доведоха и до липсата на електрозахранване - в някои региони продължава дни наред. Руският "Червен кърст" съобщи, че подготвя хуманитарна помощ за уязвими жители в Крим, а туристическият сезон е провален.

Много държавни чиновници обясняват кризата с паника и промяната на навиците на руснаците. Преди те зареждали до 10-на литра, но сега пълнят целия резервоар, посочва още Ройтерс. Източници на агенцията казват, че вероятно във втората половина на юли доставките ще се нормализират - ако ударите по рафинериите намалеят, а вносът се повиши.

В нощта срещу 10 юли обаче беше атакувана рафинерията в Илск, в близост до Краснодар, както и петролно депо в Азов (Ростовска област). Въоръжените сили на Украйна съобщават за продъжлаващи удари по танкери в Азовско море, превозващи петрол за Крим. Според съобщенията за 120 часа са нанесени щети по 48 плавателни единици - танкери, товарни кораби и фериботи.

Според оценките на Международата агенция за енергетика (МАЕ) украинските удари ще намалят добива на петрол с 3% до 8,9 млн. барела на ден през 2026 година. Според прогнозата на анализаторите проблемите ще се запазят и през 2027 година, когато добивът ще намалее до 8,8 млн. барела дневно. През 2025 година добивът в Русия достигна 9,2 млн. барела на ден.

Москва официално призна спад на добивите, но не даде повече информация за мащаба. Вицепремиерът Александър Новак призна, че на пазара вече има недостиг на горива след спирането на рафинерии "заради дронове". През юни той беше категоричен, че бензинът е достатъчно, а обявените ограничения в износа цели успокояване на паниката при търсенето на горива.