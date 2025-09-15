Как изкуственият интелект трансформира дизайна на автомобилните гуми?

Както много други неща, дизайнът на автомобилните гуми сега се ръководи от изкуствения интелект. Технологията се използва за прогнозиране на ефективността на различните шарки на протектора и симулиране на това как биха се държали те в реалния свят, пише Autocar.

Гумите изминават дълъг еволюционен път и това е от онези случаи, в които един поглед назад към миналото помага да се поставят нещата в перспектива.

Изминали са малко повече от 120 години от появата на първия вид протектор и въпреки че Dunlop тогава се оказва на прага да добави елементарни канали към своите гладки гуми, Continental е компанията, която успява да я изпревари.

Реклама на Dunlop от 1906 г. гласи: „Това е гумата на Dunlop, която не се хлъзга, за която сте чували толкова много“.

Но три години по-рано печатна реклама на Continental изкушава посетителите на германското автомобилно изложение във Франкфурт с надпис: „Пневматичната гума с диаметър 100 мм е подходяща за джанти с размери 85 и 90 мм. Пневматичната гума с диаметър 125 мм е подходяща за джанти с размери 120 мм. И двата вида гуми се предлагат в гладка и релефна версия“.

Тогава каналите, надлъжни при германския производител и напречни при Dunlop, се изрязват на ръка, но в днешно време шарките на протектора са много по-сложни за направа.

Някои шарки може да изглеждат като доста произволно подредени канали и парчета гума, докато при други се наблюдава някакъв ред, но всички те са щателно проектирани, за да изпълняват определена цел и всички имат сходни характеристики и компоненти.

Всички те имат блокове, изпъкналите части на протектора, които осъществяват контакт с повърхността. Острите ръбове на тези блокове играят основна роля за генерирането на сцепление.

Каналите са пространствата между блоковете, които отвеждат водата и могат са разположени в различни посоки. Множество напречни канали допълват основните канали по обиколката на гумата.

Тази пренебрегвана, 120-годишна технология е сложна за направа и затова компютърно подпомогнатото проектиране и симулация играят толкова важна роля за подобряване на производителността.

Разработчиците на гуми измислят техническата структура, състояща се от елементите, след което индустриалните дизайнери създават отличителен модел – защото външният вид също е важен.

Изкуственият интелект става все по-важен, защото той е особено добър в анализирането на огромни количества данни с ниво на детайлност, което не е било възможно преди.

В този случай, използването му за оптимизиране на шарките на протектора във виртуалния свят, преди да се направи тестова гума, би трябвало да се окаже безценно и да доведе до по-добри характеристики и сцепление.