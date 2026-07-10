Киев опитва да окаже влияние в близкото обкръжение на Владимир Путин

Изложихме предлложения как да се доближим до мира и имаме подкрепата не само сред нашите партньори, но и в собственото обкръжение на руския президент Владимир Путин. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1598-ия ден от пълномащабната война. "Те разбират какво се случва и че мирът няма алтернатива", допъли още той.

В своето изявление Зеленски каза още, че е подписал указ за създаване на специално командване във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), което да ръководи далекобойните удари на територията на Русия. Целта е да бъде засилен натиска върху Русия и да се повиши ефективността на работата на фронтовата линия. Ръководител на новото звено ще бъде ген. Дмитро Волошин, който е командир на 8-ми въздушно-десантен щурмови корпус.

От пролетта насам Украйна започна да атакува по-интензивно и ефективно цели в тила на Русия и в окупираните територии, включително и Крим. На полуострова е обявено извънредно положение заради кризата с горивата и срива на енергийната система след няколко удара по подстанции. Руският "Червен кръст" съобщи, че организира раздаването на хуманитарна помощ за уязвими жители на Крим.

Украйна започна и да атакува танкери, които опитват да пресекат блокадата и да доставят горива в Крим. За последните 120 часа са ударени 48 водни съда, повечето танкери от сенчестия флот на Русия.

Украйна има подкрепата на САЩ в тези удари - по време на срещата на НАТО в Анкара президентът Доналд Тръмп заяви, че те са ескалация, но водеща към края на войната. Същевременно от Сената съобщиха, че са постигнали споразумение с Белия дом за усилване на натиска към Русия чрез вторични санкции.

За инициативата на републиканеца Линдзи Греъм и демократа Ричард Блументал,подкрепена и от другите представители на двете политически партии в САЩ, се коментира от повече от година. Bloomberg отбелязва, че текстът не е публикуван и не е ясно дали има промени от предишните заявки - сенаторите предложиха до 500% мита за държавите, търгуващи с Русия.

В изявлението на сенаторите се говори, че Русия увеличава атаките си по цивилното население на Украйна и тяхната инициатива предвижда създаването на инструмент, който да "гарантира солена цена" за тези, които купуват руски петрол, с който Москва финансира тези удари.

Линдзи Греъм имаше среща със Зеленски по-рано днес и от разпространените протоколни кадри е видно, че ще дискутират "хубава новина". Зеленски обърна внимание на отдаването на лиценза за ракети Patriot. По-рано в брифинг той отбеляза, че има споразумение на политическо ниво и предстоят разговори на техническо ниво, на които да бъдат уточнени подробностите.