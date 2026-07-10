Регионалните посредници опитват да върнат САЩ и Иран на масата за преговори

Регионалните сили засилват дипломатическите си усилия, за да спасят възможността за подписване на ядрено споразумение между САЩ и Иран, пише медията Axios.

Временното споразумение между Вашингтон и Техеран, което осигуряваше примирие до подписване на окончателно такова, беше прекратено и бойните действия в Иран бяха подновени.

Катар, Пакистан и няколко други регионални медиатори са провели разговори с американски и ирански представители с цел облекчаване на напрежението и възобновяване на преговорите.

Въпреки по-твърдата реторика Тръмп остава фокусиран върху повторното отваряне на Ормузкия проток и избягването на по-широк конфликт с Иран, съобщават от Axios, като се позовават на американски правителствен източник.

В публикацията се казва, че представители на Катар, Пакистан, Турция, Египет и Саудитска Арабия са провели множество телефонни разговори с двете страни от сряда насам, за да предотвратят провала на мирното споразумение.

Медиаторите смятат, че предишните кръгове от преговори са довели до значителен напредък към ядрено споразумение.

Американски представител коментира пред Axios, че администрацията остава ангажирана с намирането на дипломатическо решение и че преговорите на техническо ниво за ядрена сделка продължават.

Вашингтон твърди, че неотдавнашните атаки на Иран срещу търговски кораби в Ормузкия проток са нарушили условията на подписания меморандум, заради което са подновени и военните действия.

Същевременно обществената медия Kan в Израел съобщава, като се позовава на запознати източници, че някои политици искат страната им да се присъедини към новите удари, но се чака „зелена светлина“ от американския президент Доналд Тръмп.

Израелските власти очакват взаимните атаки между САЩ и Иран да продължат през следващите няколко дни.

The New York Post също цитира източник от Йерусалим, който казва, че Израел е заинтересован да се присъедини към бъдещи удари и пълно подновяване на войната.

Според Ройтерс военната ескалация вероятно се използва от САЩ като средство за осъществяване на натиск над Иран преди подновяването на преговорите. Агенцията пише, че през последните дни посланията от Белия дом са смесени. От една страна, американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение с Иран за "приключило", а, от друга страна, американски представители продължават техническите контакти и не изключват дипломатическо решение. Това създава впечатление, че военният натиск и дипломацията се развиват паралелно.

Междувременно Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че подновяването на военните действия между САЩ и Иран поставя под сериозен риск прогнозата за значителен излишък на петрол на световния пазар през 2027 г., съобщава Ройтерс.

Според агенцията, ако мирът се запази и корабоплаването през Ормузкия проток се нормализира, глобалното предлагане на петрол може да нарасне с около 7,5 млн. барела дневно през следващата година.

През юни световното предлагане на суров петрол се е възстановило частично след отварянето на пролива, но остава с около 9,4 млн. барела дневно под нивата отпреди конфликта. Подновяването на ударите на САЩ срещу Иран поставя под въпрос устойчивостта на това възстановяване и засилва опасенията за нови прекъсвания на доставките.

Агенцията отбелязва още, че добивът на суров петрол на страните в региона на Персийския залив постепенно се възстановява, но рафинериите работят с ограничен капацитет. Това води до недостиг на някои горива, например дизел, и поддържа маржовете на рафинериите високи.

Допълнителен натиск оказват и ограничените руски доставки на дизел, което прави пазара на горива по-уязвим въпреки увеличените петролни запаси през последния месец.

Според агенцията трайното стабилизиране на петролния пазар зависи в голяма степен от постигането на устойчиво мирно споразумение между САЩ и Иран.