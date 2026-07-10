Светлозар Петров: Предлагането на нови работни места намалява

Предлагането на нови работни места намалява и на пазара на труда в България има известна криза. Този коментар направи Светлозар Петров, управител на Job Tiger, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че въпреки възстановяването пазарът все още върви стабилно под нивата през 2025 г.

„За юни има забавяне, обявите закономерно намаляват, защото хората в туризма вече са назначени, включително и тези от чужбина, на които бизнесът все повече разчита. В новата действителност напусканията също намаляват, тъй като намирането на ново работно място е по-трудно. Логистика и транспорт и маркетинг и реклама са двата сектора с най-голям спад на обявите за работа през юни“, анализира ситуацията на пазара на труда експертът.

По думите му търговията и продажбите заемат дял от 25% в предагането на работни места, според него това традиционно е така въпреки известните сътресения и промяна в профила на хората, които работят в сектора. „На второ място в предлагането на работни места е производството и това показва, че икономиката все още се развива стабилно“, подчерта Петров.

Той изброи секторите, които допълват Топ 5 по търсене на персонал – хотелиерство и ресторантьорство, административни и обслужващи дейности и IT сектор.

Петров обърна внимание, че в IT сектора вече няма толкова голямо предлагане на работа, затова хората на пазара са принудени да направят компромис с очакванията си за заплащането и другите условия на работа, ако искат да бъдат назначени.

Що се отнася до заплатите, очакванията за тази година са те да нараснат с около 6% в контраст с двуцифрените темпове предишните години. „Има и компании, които биха избегнали това увеличение при възможност, тъй като поради спад на пазарите си са на ръба да започнат да губят пари“, отбеляза той.

Светлозар Петров съобщи, че едва около 6% от обявите са за работа от вкъщи и предлагането става все по-малко. Той добави, че дори във връхната точка на Covid тези служители, които са останали да работят вкъщи, едва са стигнали до 3%. Това той отдаде на рестриктивното законодателство в България и от административна гледна точка работата от вкъщи е допълнителен товар, който „компаниите не биха си причинили, ако могат“.

Данните на Job Tiger показват, че най-много обяви за работа има в София, следват – Пловдив, Варна и Бургас.

Защо компаниите се въздържат от бързо освобождаване на кадри? Изчезват ли позициите на младши специалисти в IT сектора заради изкуствения интелект?

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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