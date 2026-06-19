Близо 1900 души са се върнали от чужбина с подкрепа по мярката „Избирам България“

По мярката "Избирам България" са кандидатствали 4142 участници, а одобрените кандидати са 1884 - двойно повече от предварителните прогнози. Висококвалифицирани кадри, като учители, лекари и IT специалисти, са привлечени за живот и работа в България по мярката, финансирана по Програма "Развитие на човешките ресурси".

Това съобщават от Министерството на труда и социалната политика във връзка с изпълнението на програмата. Кандидатстването по мярката „Избирам България“ в подкрепа на завръщащите се българи от чужбина започна миналата есен.

Неодобрените заявления са заради дублиране в подаването или непокриване на критериите. Над 1500 от одобрените кандидати са на възраст между 30 и 40 г. Най-много участници са дошли от Великобритания и Германия, следвани от Нидерландия, Франция, Испания, Италия, Белгия, Австрия и Ирландия. Има и българи, които са се завърнали от САЩ, Канада, Австралия, Япония, Китай, Обединените арабски емирства и Южна Африка.

Предпочитани градове за установяване са София и Пловдив, но голяма част от хората са избрали и градове извън големите икономически центрове, като Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Разград, Силистра, Хасково, Кърджали и Пазарджик.

Основната цел на европейската програма е да привлече хора в трудоспособна възраст с висока експертиза, включително наши сънародници, които са завършили обучението си или са натрупали професионален опит в чужбина.

Сред упражняваните професии са още софтуерен специалист, счетоводител, банков служител и инженер, но е значителен и броят на хората, които работят в строителството и промишлеността. Част от участниците в проекта са избрали да стартират собствен бизнес в България в сферите на информационните технологии, търговията, ресторантьорството и услугите.

По мярката "Избирам България" са осигурени различен вид стимули за хора, които изберат да се установят и да работят у нас, като помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване, стимули за транспорт от и до работното място. За членовете на семейството, които не са български граждани, са осигурени обучения по български език, които да им помогнат по-лесно да се реализират на пазара на труда.

Най-големите финансови стимули са след първите 6 месеца и първата година заетост. След първите 6 месеца заетост финансовият стимул е в размер на 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който участникът е нает. След първата година работа в България финансовият стимул е в размер на 50% от шест средни работни заплати за съответния сектор.

До момента по различните стимули са изплатени над 463 хил. евро. Половината от средствата - 232 хил. евро, са изплатени на 315 участници като еднократни стимули след първите шест месеца заетост в България. Второто най-голямо перо са добавките за настаняване - изплатени са 164 хил. евро, а за преместване на покъщнина - 45 хил. евро. Разходите за транспорт от и до работното място са в размер на 20 хил. евро. Подадени са и 168 заявления за обучение по български език.