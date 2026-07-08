Доминото на световните икономически рискове през втората половина на 2026 г.

Втората половина на годината зависи от деликатна верига от парченца домино, а това дали мирното споразумение между САЩ и Иран ще се запази, е факторът, който ще определи как ще падне всяко едно от тях, показва нов доклад на Oxford Economics, цитиран от Euronews. Преди минути стана ясно, че според американския президент Доналд Тръмп примирието с Иран е приключило и е било „загуба на време".

„Устойчивостта му [на споразумението] ще определи дали световната икономика ще получи благоприятен тласък към забавяне на инфлацията, задвижван от енергийния сектор, или ще понесе втори петролен шок“, пише главният глобален икономист Райън Суийт в доклада, наричайки сделката „ключовото домино, което ще определи дали другите рискове ще се усилят, или ще се смекчат“.

Консултантската компания очаква световната икономика да ускори растежа си, прогнозирайки годишен ръст от 3,1% през втората половина на годината спрямо очакваните 1,6% през първата. Двигателят ще е основно по-евтиният петрол, който ще се отрази на доходите на домакинствата, въпреки че Суийт оценява шансовете за постигане на трайно споразумение като „игра на ези тура“.

Ако примирието се запазеше, Oxford Economics предвижда средната цена на суровия петрол сорт Брент да се задържи малко над 70 долара за барел, което ще облекчи инфлацията и финансовите условия на развиващите се пазари, както и оценките на технологичните компании.

При неговото нарушаване обаче последствията няма да останат ограничени само до петролния пазар.

Рано в сряда американските въоръжени сили атакуваха Иран, след като съобщиха, че Техеран е нанесъл удари по три кораба в Ормузкия проток. Иран отвърна с удари, насочени срещу Бахрейн и Кувейт. Цените на петрола реагираха на атаките, като в сряда сутринта отбелязаха ръст от над 3%, а международният сорт Брент се търгуваше над 76 долара за барел.

„Провалът на мирното споразумение не само ще повиши цените на петрола, но и ще засили натиска върху веригите за доставки на изкуствен интелект в Азия, ще принуди централните банки да възприемат по-рестриктивна политика, ще затегне финансовите условия и може да промени изхода от междинните избори в САЩ и изборите в Израел [...] поредицата от събития се разплита бързо“, заяви Свит.

Ези-тура с разлика от 20 долара

Не всички споделят прогнозата на Oxford Economics за цените на петрола.

В публикуваната през май прогноза за полугодието на Morgan Stanley се предвижда цената на суровия петрол да се върне до около 90 долара за барел до края на годината – разлика от около 20 долара в сравнение с прогнозата на Oxford Economics.

Световната банка също е по-предпазлива, като прогнозира, че цената на сорта Брент ще бъде средно около 94 долара за барел през тази година, като същевременно предупреждава, че растежът на световния БВП ще се забави до 2,5% през 2026 г.

Разсъждавайки върху това как неотдавнашният обмен на удари поставя на изпитание крехкото примирие, Суийт каза: „Трафикът през Ормузкия проток е добър индикатор. Споразумението предвижда пълно възстановяване на трафика през този стратегически проход в рамките на 30 дни, което прави средата на юли първият твърд краен срок“, обяснява той.

„Устойчиво възстановяване до 75% или повече от предвоенния трафик до средата на юли би увеличило вероятността споразумението да се спази и обратното“, заключава Суийт.

Другият показател, според него, е дали Иран ще се позове официално на клаузата около Ливан в споразумението във връзка с израелските удари и дали отговорът му ще бъде във военна или реторична форма.

Мита, търговия и изкуствен интелект

Търговията е друг риск, който би могъл да промени перспективите.

Срокът на действие на митата по раздел 122 на САЩ изтича на 24 юли, но Вашингтон вече е подготвил заместващи налози по раздел 301. Oxford Economics очаква промените да доведат до повишаване на ефективните митнически ставки от края на юли, тъй като САЩ се стремят да поддържат месечни приходи от мита в размер между 25 млрд. долара и 30 млрд. долара.