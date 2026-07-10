Съветът на ЕС одобри поставянето на България в процедура по прекомерен дефицит

Съветът на Европейския съюз съобщи, че е приел днес решение за откриване на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът е приел и препоръка към нашата страна, в която се очертават посоката на разходите и графикът, които да доведат до изпълнение на условията за прекратяване на процедурата до 2029 година, предава БТА.

В съобщението се уточнява, че процедурата се предприема, когато страна от ЕС има държавен дефицит над 3 на сто от БВП. Отбелязва се, че прогнозираният държавен дефицит на България за 2026 г. е 4,1% от БВП и се очаква да остане над 3 на сто от БВП догодина. Използването от България на изключение за разходите за отбрана не обяснява напълно превишението над определения праг, се допълва в съобщението.

В препоръката си Съветът на ЕС посочва, че нашата страна следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври необходимите мерки за намаляване на дефицита. България следва да направи така, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не надвишава 4,2 на сто през 2026 г., 7,7 на сто през 2027 г., 11,4 на сто през 2028 г. и 15 на сто през 2029 г., се пояснява в съобщението.

Държавите в ЕС трябва да спазват бюджетната дисциплина, като дефицитът им не трябва да надвишава 3 на сто от БВП, а дългът им не трябва да бъде над 60 на сто от БВП. Всички държави от ЕС трябва да спазват тези стойности. Ако в някоя държава възникне прекомерен дефицит, целта на процедурата е да се въведе засилено наблюдение, се обяснява в съобщението.

В началото на юни Европейската комисия представи оценка, според която нашата страна отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура - Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния.