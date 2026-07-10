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Турция иска съгласието на Русия да се отърве от системите С-400

С това Анкара иска да си отвори пътя към закупуването на американски изтребители F-35

14:31 | 10.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Турция иска съгласието на Русия да прехвърли системите за противовъздушна отбрана, които е закупила от Москва, на трета държава. Това цели да разчисти пътя ѝ за закупуването на произведени в САЩ изтребители F-35.

Анкара е предприела мярката през последните седмици, само месеци след като президентът Реджеп Ердоган предложи да върне ракетните системи С-400 на Русия – идея, която не получи голяма подкрепа, твърдят турски държавни представители, пожелали анонимност.

Предаването на С-400 на трета държава също може да не се окаже работещо, тъй като американски сенатори заявиха пред репортери тази седмица, че прехвърлянето няма да реши проблемите със сигурността.

Дискусиите с Русия са започнали преди срещата на върха на НАТО в Анкара тази седмица, в рамките на която президентът Доналд Тръмп сигнализира, че скоро може да отмени собствената си забрана за закупуване от Турция на изтребители F-35.

По-рано Турция предложи да запази С-400, като позволи на САЩ да наблюдават дейността ѝ, за да се успокоят опасенията, че данните, събрани от системата, биха могли да компрометират стелт способностите от пето поколение на F-35. Тази идея обаче не успя да получи подкрепата на американските власти, посочват източниците. В момента Анкара не използва системата, въпреки че я има в наличност, съобщиха турски власти.

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На Турция беше забранено да придобива усъвършенстваните изтребители, след като получи руските системи за противовъздушна отбрана С-400 през 2019 г. Вашингтон ясно заяви, че Анкара трябва да се откаже от ракетите, преди да може да се присъедини отново към програмата F-35. Ако Русия се съгласи с искането на Турция, батериите С-400 в Турция ще бъдат прехвърлени другаде, заявяват представителите, отказвайки да посочат възможна дестинация. Русия все още не е отговорила на Анкара, допълват те.

Въпросът е бил част от дневния ред на турския външен министър Хакан Фидан по време на посещението му до руския град Казан през юни, когато се срещна с президента Владимир Путин, казват още източниците.

Турското външно министерство и министерство на отбраната са отказали коментар за Bloomberg. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също не е отговорил веднага на искане за коментар.

Тръмп заяви в сряда, че все още не е решил дали да позволи на Турция да закупи изтребители F-35 на Lockheed Martin Corp.

„Не съм взел окончателно решение, но съм склонен да кажа – вижте, той е направил всичко възможно, помогнал ни е по толкова много различни начини“, каза Тръмп за Ердоган по време на пресконференция в края на срещата на върха на НАТО.

Отказът от руското оборудване може да подобри отношенията със САЩ, проправяйки пътя към свалянето на санкциите срещу турската отбранителна промишленост.

Турция закупи С-400 по време на период на отчуждение от съюзниците си от НАТО, започнал по време на президента Барак Обама и задълбочил се след неуспешния опит за преврат срещу Ердоган през 2016 г. По това време Турция също така искаше да закупи произведени в САЩ ракети Patriot, но смена, че Вашингтон не е ангажиран с финализирането на сделката. Това разочарование стана част от оправданието на Анкара да се обърне към Русия и да закупи С-400.

След като САЩ изключиха Анкара от програмата F-35, през 2020 г. те задействаха Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA), за да попречат на турската отбранителна промишленост да получи достъп до други чувствителни технологии.

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Последна актуализация: 14:47 | 10.07.26 г.
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