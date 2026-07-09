Посещението на Тръмп е победа за Ердоган въпреки напрежението в НАТО

Турция организира въздушно шоу в червено, бяло и синьо и кръсти ново летище на президента Доналд Тръмп в стремежа си да отведе отношенията със САЩ на ново равнище на срещата на върха на НАТО в Анкара, въпреки че американският лидер критикува други страни в отбранителния алианс, пише Ройтерс.

Турският президент Реджеп Ердоган се срещна с Тръмп на летището във вторник и след това пое под ръка със своя „скъп приятел“, който по-късно обеща да отмени санкциите, които сам наложи върху Турция през първия си мандат като президент преди шест години, един от най-мрачните моменти в отношенията между САЩ и Турция.

Те се разведриха още повече по време на двудневната среща на върха, която приключи в сряда. Тръмп изрази готовност да продаде на Турция изтребители F-35, въпреки че по-късно изтъкна, че все още не е взел окончателно решение, и многократно похвали Ердоган, с когото се усмихваше, смееше и прегръщаше, докато двамата общуваха чрез преводачи.

Според много дипломати най-голямото единично предизвикателство пред Турция е било да гарантира, че американският лидер изобщо ще присъства на годишната среща на лидерите на НАТО, въпреки че той все още не беше пропускал среща.

Тръмп, който отдавна твърди, че съюзниците от НАТО не правят достатъчно за алианса, заяви, че ще присътва, само защото Ердоган е домакинът. Това само по себе си беше дипломатически успех и възможност за Турция, която иска да повиши статута си в блока и да преодолее дългогодишни проблеми с Вашингтон.

„Беше важно, че Тръмп подчерта значението, което отдава на мен и на нашето приятелство“, каза Ердоган в края на срещата. „Благодаря отново на моя скъп приятел“, допълни той.

Ден след сърдечните си двустранни разговори с Ердоган Тръмп изуми участниците в срещата на върха, като поиска САЩ да скъсат търговските си отношения с Испания и потвори твърденията си за Гренландия, като разгневи съюзника в НАТО Дания.

По-късно той заяви, че е имало любов във възуха и „голямо единство“ на срещата на лидерите, като успокои до известна степен притесненията на трантаслантическия отбранителен блок от непредсказуемия американски президент, който постави под съмнение значението на алианса.

Седнал до генералния секретар на НАТО Марк Рюте Тръмп защити Ердоган от острите критики на друг американски съюзник и регионална сила, израелския премиер Бенямин Нетаняху, който предупреди тази седмица САЩ да не продават изтребители F-35 на Анкара.

На по-ранна среща пред репортери Тръмп си спечели одобрението на Ердоган, когато каза, че ще отмени санкциите на САЩ върху Турция заради покупката ѝ през 2019 г. на руски отбранителни системи С-400 и изрази готовност да продаде изтребителите F-35, които бяха блокирани от санкциите и други американски закони.

Анкара се стремеше към тези стъпки от години, въпреки че защити покупката си на С-400, която по това време разгневи САЩ, а други съюзнци в НАТО показаха недоверие.

Въпреки това обещанието на Тръмп вероятно ще се натъкне на съпротива в Конгреса на САЩ, където законите изискват Турция да не притежава С-400 и може да създаде проблеми за Анкара в Москва, която има задължения на краен потребител в сделката за покупката на С-400.

Напредъкът, макар и предимно реторичен, идва седмици след като американски съд прекрати дългогодишно наказателно дело срещу турската държавна банка „Халкбанк“, което Ердоган нарече несправедливо.

Това може да даде на Ердоган, който е лидер на Турция от 23 годиин, и вътрешна подкрепа в момент, когато популярността му е подложена на изпитание заради атаката му срещу основната опозиционна партия в страната. В по-широк план критиците смятат, че действията са изпитание за демократичните принципи в Турция. Рюте заяви, че демокрацията означава правото да се протестира и свобода на медиите, не само свободни избори, когато беше попитан за вълната от арести преди срещата на върха в Турция, включително на журналисти и известен комик.

„Никога преди в нашата история не е имало правителство, което да е толкова силно зависимо от американската администрация“, заяви сваленият ръководител на основната опозиционна Народно-републиканска партия Йозгюр Йозел във вторник.

Предшественикът на Тръмп, Джо Байдън, се дистанцира от Ердоган, основно поради опасения за състоянието на човешките права и свободи в Турция. Оттогава западните сили запазиха относително мълчание по въпроса, тъй като Турция стана водеща сила в отбранителната индустрия и защитна стена срещу руската агресия по югоизточния фланг на НАТО.

Военната сила беше показана в пълен мащаб, когато Тръмп пристигна в президентския дворец с 1100 стаи в Анкара във вторник.

Той беше ескортиран от сто конници и след това посрещнат от церемониалната гвардия и за първи път за двореца – от гвардейци в униформите на някогашните войници на Османската империя. Докато с Ердоган вървяха заедно, турски самолети прелетяха над главите им, оставяйки червени, бели и сини следи в небето.