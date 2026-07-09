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Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

България няма да подкрепя финансово Украйна през тази година

Радев обвини за това бюджетния дефицит във финансовия план за 2026 г.

10:54 | 09.07.26 г. 7
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Снимка: Министерски съвет
Снимка: Министерски съвет

България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година. Това стана ясно от изказването на премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова и споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма“, каза той. 

Като успех на правителството Радев изтъкна внасянето на проектобюджета за 2026 г., като допълни, че така кабинетът извежда страната от „инерцията, която ни завещаха кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров“.

„Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства“, заяви премиерът и посочи, че още сега започва работата по бюджета за 2027 г.

В изказването си Радев коментира и срещата си с турския президент Реджеп Ердоган при посещението на премиера в Турция във връзка със срещата на върха на НАТО.

„Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа“, каза той. По думите на Радев интересът за доставки през България е „голям и расте“.

В понеделник „Булгаргаз“ и турската компания Botas подписаха протокол, с който се замразява договорът между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Повече информация за постигнатите договорености, които визира премиерът обаче, към момента няма.

Пред журналисти Радев обяви, че замразяването на договора се дължи на „взаимното доверие и приятелство“ с турския президент Реджеп Ердоган и не е поето задължение по „никакъв друг проект“ в замяна на променените условия по договора. Стана ясно и че страната дължи 360 млн. долара на Botas, след като от юли 2024 г. спря плащанията по договора. Премиерът подчерта, че покриването на дълга няма да натовари публичните финанси, но не стана ясно по какъв начин ще се случи то.

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Последна актуализация: 10:54 | 09.07.26 г.
боташ войната в украйна румен радев бюджет 2026 булгаргаз договор с botas botas
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Коментари

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7
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cido
преди 17 минути
Знаем какво се случва на разкрачените субекти .....
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6
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Алехандро
преди 18 минути
Тази нощ "Мадяр" порази още 14 руски кораба в Азовско море. 12 танкера от сенчестия флот, един кораб за насипни товари и един влекач. Красиво е!Общо за 7-9 юли 35 кораба.
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5
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Алехандро
преди 18 минути
Важното е да продава стотици хиляди снаряди, за да сцепват украинците манерките на колхозниците! Хихихихихи! Умряла Украйна за нашти смешни кинти! ЦБУ вече има над $55 милиарда долара в сейфа, ЕС - $90 миларда, НАТО от вчера - $70 млрд., преди това PURL - $60 млрд.! Отделно, ръста на събираемостта, ръст на БВП, очакван огромен ръст след възстановяването за $600 млрд., където май ще останем в трета глуха...
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4
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ratten
преди 1 час
най-сетне
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3
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гъбко
преди 1 час
До: khao ... трудовака Roy е икономист , и се интересува само от икономика ... а от известно време е и върл миротворец , стига мирът да отчита реалната обстановка на фронта , а не да е нещо имагинерно там ... :))) ... трибунали , репарации и пр.
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2
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khao
преди 2 часа
До: RoyBatty *** пръъъчи, ние никога не сме ги подкрепяли... май е нужно на ***...пак като теб да му припомняме ежедневно някои факти...корни: "нито един патрон за Украйна" ... спи спокойно, до края на седмицата сте в лисабон, хахахаха... ако миже да стигнете пеш!
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1
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RoyBatty
преди 2 часа
Най-после някой да откаже да преразпределя изкараните с труд пари на българските данъкоплатци за благоденствие на чужди престъпници! Ако и други като нас, унгарците и чехите продължат така, лидерите на режима в Киев ще трябва да минат на сребърни тоалетни (или ще си ползват старите златни тоалетни)
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