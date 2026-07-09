България няма да подкрепя финансово Украйна през тази година

България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година. Това стана ясно от изказването на премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

„Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова и споделих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма“, каза той.

Като успех на правителството Радев изтъкна внасянето на проектобюджета за 2026 г., като допълни, че така кабинетът извежда страната от „инерцията, която ни завещаха кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров“.

„Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства“, заяви премиерът и посочи, че още сега започва работата по бюджета за 2027 г.

В изказването си Радев коментира и срещата си с турския президент Реджеп Ердоган при посещението на премиера в Турция във връзка със срещата на върха на НАТО.

„Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа“, каза той. По думите на Радев интересът за доставки през България е „голям и расте“.

В понеделник „Булгаргаз“ и турската компания Botas подписаха протокол, с който се замразява договорът между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Повече информация за постигнатите договорености, които визира премиерът обаче, към момента няма.

Пред журналисти Радев обяви, че замразяването на договора се дължи на „взаимното доверие и приятелство“ с турския президент Реджеп Ердоган и не е поето задължение по „никакъв друг проект“ в замяна на променените условия по договора. Стана ясно и че страната дължи 360 млн. долара на Botas, след като от юли 2024 г. спря плащанията по договора. Премиерът подчерта, че покриването на дълга няма да натовари публичните финанси, но не стана ясно по какъв начин ще се случи то.