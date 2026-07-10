Китай отново е водещият препъникамък при продажбите на германките автомобилни марки

Volkswagen отчете 8,6% спад на глобалните доставки през второто тримесечие, тъй като слабото представяне в Китай заличи положителните ефекти от ръста в Северна Америка и Западна Европа, съобщава Ройтер.

Доставките на най-големия европейски автомобилен концерн в Китай, неговият основен пазар, се свиват с 36,6%, докато продажбите в Северна Америка напредват със 7,7%. Доставките за Западна Европа се увеличават с 1,8%.

„Ситуацията в Китай остава трудна, където не успяхме да избегнем значителен общ спад на пазара от около 20 на сто“, заяви Марко Шуберт, член на разширения изпълнителен комитет по продажбите във Volkswagen.

Volkswagen е поредният германски автомобилен производител, който отчита слабо представяне в Китай. Mercedes-Benz и Porsche също отчетоха по-ниски нива на доставки за второто тримесечие, засегнати от силната конкуренция и потиснатото търсене.

Audi, една от водещите марки на Volkswagen, регистрира 7% спад на световните доставки през първата половина на годината, тъй като конкуренцията в Китай и американските мита удрят търсенето.

Доставките на премиум марката спадат с близо една пета в Китай през периода януари-юни, докато в Северна Америка те намаляват с около 17%.

„Пазарната среда в Китай остава предизвикателна и силно конкурентна“, посочва Audi в изявление, подчертавайки ценовия натиск, покачващите се цени на горивата и промените в политиките за субсидиране.

Междувременно BMW отчете 4,9% спад в глобалните доставки през второто тримесечие, като основен фактор отново е резкият спад при продажбите в Китай.

Групата е доставила общо 590 962 автомобила през тримесечието. В Китай доставките се свиват с 30,2% на годишна база

„Въпреки глобалните предизвикателства, успяхме да увеличим продажбите си в САЩ и Европа“, заяви членът на борда на директорите Йохен Гьолер, цитиран от Ройтерсс.

Доставките през второто тримесечие се увеличават с 11,9% в САЩ и със 7,6% в Европа, с изключение на Германия.