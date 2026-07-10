Nvidia и Meta подкрепиха още една седмица с ръст за S&P 500 и Nasdaq

Водещите индекси на Wall Street затвориха последната за седмицата сесия на позитивна територия. Подкрепа оказа търговията с акциите на Nvidia и Meta. Акциите на Meta, които поскъпнаха с около 6% след доклад на Bank of America, в който се говори за промени в звеното, отговарящо за развитието на изкуствения интелект.

Южокорейската компания SK Hynix отчете летящ старт в борсовия си дебют с ръст на цената на акциите от 13%. Книжата тръгнаха с цена от 170 долара за брой.

Подкрепата на технологичните гиганти позволиха нов седмичен ръст за S&P 500, този път с 1%, изчислява CNBC. Индексът затвори последата сесия на ниво от 7575,39 пункта, което е ръст от 0,43 на сто. За Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании денят приключи с ръст от 0,29 на сто до 26 281,607 пункта. Индексът също записва ръст от около 1 на сто.

При Dow Jones ръстът днес е в рамките на 0,29% до 52 637,01 пункта. За седмицата обаче индикаторът финишира със спад от 0,5 на сто.

На петролните пазари търговията е изнервена. Цената на петрола се повиши след изявленията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на примирието с Иран, но по-късно той посочи, че преговорите продължават, което доведе до успокояване на търговията и спад на цената на суровината.

Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 0,9% до 71,41 долара за барел. За европейския "Брент" спадът е по-малък - от 0,4% до 76,01 долара за барел. На седмична база WTI поскъпна с 4%, а сортът "Брент" - с 5 на сто.

Стойността на еврото се понижи леко до 1,1415 долара за брой. Един британски паунд се разменя за 1,3397 долара.

Цената на златото се понижава с 0,5% до 4120 долара за тройунция.