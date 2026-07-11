Седмицата донесе двупосочни движения и слаб пазар на пшеница

Търговията със суровини тази седмица се определяше от „данни и време“ – зърнените култури бяха под влиянието на юлския доклад на американското министерство на земеделието за световното предлагане и търсене на селскостопанска продукция (WASDE) и засилващите се сигнали за Ел Ниньо, балансираното предлагане на суров петрол от ОПЕК+ се увеличи на фона на подновените бойни действия между САЩ и Иран, цената на захарта остана краткосрочно завишена, а цветните метали следваха долара, пише в седмичния обзор на Софийската стокова борса.

Пшеницата се търгуваше на сравнително слаб, двупосочен пазар тази седмица: данните за реколтата бяха подкрепящи, но прогнозите на WASDE за юли и високите световни запаси ограничиха растежа. Юнският доклад на американското министерство на земеделието показа непроменен пренос на старата реколта от пшеница в САЩ и само скромни промени в световните крайни запаси, което затвърждава картината на адекватно предлагане за сезон 2026/2027. Глобалното наблюдение на реколтата показва като цяло благоприятни условия в голяма част от пшеничния пояс на северното полукълбо. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса CME се търгуваха на цени около 223-228 долара за тон, а тези на Euronext – на 233-234 долара за тон.

Царевицата остава най-слабото звено в зърнения комплекс, като пазарът все още се осланя на юнския наратив на WASDE за по-високо световно производство на едрозърнесто зърно и увеличено пренасяне на стара реколта в САЩ, и очаква през юли да потвърди силен потенциал за добив, освен ако времето или търсенето не изненадат. Юнският доклад увеличи световното производство на едрозърнесто зърно с близо 6 милиона тона и тласна по-високо пренасяне на стара реколта в САЩ, подкрепяйки очакванията за комфортни доставки за сезона 2026/27. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на CME се търгуваха в диапазона 169-174 долара за тон, а тези на Euronext – на 266-273 долара за тон.

Суровата захар остава фундаментално в преход: търговците, фокусирани върху спот и близки пазари, все още очакват рекордна реколта и излишък за 2025/2026 г., но анализът, насочен към бъдещето, все повече е доминиран от прогнози за дефицит за 2026/2027 г. при силно Ел Ниньо. Международната организация за захарта (ISO) наскоро повиши оценката си за излишъка за 2025/2026 г. на над 2 млн. тона и потвърди рекордно производство, което продължава да оказва влияние върху настоящите настроения. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк (ICE) се търгуваха на цени около 333-335 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон (ICE) – на около 466-479 долара за тон.

Цветните метали на лондонската борса се търгуваха при смесен цикъл: алуминият поевтиня поради изобилното предлагане от Китай, медта и цинкът отбелязаха слабо покачване поради затягащите се физически пазари, а оловото се стабилизира на най-ниските стойности от месец насам. Фокусът е върху тенденциите при долара, данните за китайската промишленост и търговия, по-нататъшното развитие на запасите и евентуални бъдещи новини за мита, които биха могли да променят потоците или настроенията, особено по отношение на медта и алуминия.

Търговия на Софийската стокова борса

В подкръг "Зърно" на Софийската стокова борса и през тази седмица остават офертите за търсене на фуражна пшеница на начална цена от 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Ново е предлагането на изворна вода в бутилки на начална цена 0,47 евро за брой, остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.

В подкръг „Индустриални стоки” през тази седмица имаше сделки за скрап от черни метали на цени от 140 до 190 евро за тон и за скрап от алуминий от 409,03 до 864,08 евро за тон. Минерални масла се изкупиха на 20,16 евро за литър. При енергоносителите се реализираха покупки за дизелово гориво Б6 в рамките на 1174,50 – 1390,00 евро за хиляда литра и за газ пропан-бутан в диапазон 500-530 евро за хиляда литра. Продължава предлагането на лигнитни въглища на 63,91 евро за тон.