Войната може би ще се окаже добра за инвестициите в акции

Песента от 1970 г. „War! What Is It Good For?“ (Война! За какво служи тя?) е изпълнена от Temptations в албум и от Едуин Стар като сингъл. Отговорът на въпроса в песента е „Абсолютно нищо!“. Силният текст включва: „It ain’t nothing but a heartbreaker / Friend only to the undertaker, woo!“ (Не прави нищо друго, освен да разбива сърца / Приятел само на гробаря, бел.ред.).

Историята на финансовите пазари показва обаче, че геополитическите кризи, включително войните, често предоставят добри възможности за покупка на акции. Това важи и за Третата война в Персийския залив, тъй като S&P 500 достигна дъно на 30 март и се повиши с 18,3% до затварянето му на 8 юли 2026 г.

Примирието между Иран и САЩ приключи внезапно и въпросът е ще представи ли това друга възможност за покупки? Отговорът вероятно е да, пише Investing.com.

Многобройните кризи и войни в Близкия изток от 70-те години насам са добри за цените на петрола, поне първоначално. След края на примирието сега цената на сорта Брент нарасна с над 4 долара.

Преди началото на настоящата война в региона на Персийския залив имаше значителен мечи пазар на петрола. Това обяснява защо цената не се увеличи много повече през март и април в сравнение с реалния ѝ ръст и защо се срина през май и юни.

Индексът S&P 500 Energy скочи рязко по време на Третата война в Персийския залив през март и падна по време на прекратяването на огъня, като намери подкрепа на 200-дневната си пълзяща средна. Бенчмаркът ще отскочи от това ниво, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви край на прекратяването на огъня с Иран. Техеран преди това атакува кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

На срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп разкритикува Иран, като каза: „Не искам да се занимавам с тях, но те са измет. Те са болни хора, водени са от болни хора и са жестоки насилници, и ако имаха ядрено оръжие, щяха да го използват“.

Според Ед Ярдени от Yardeni Research, Inc., енергийният сектор от S&P 500 ще играе ролята на защитник от засиления геополитически риск в Близкия изток. Секторът представлява само 2,9% от пазарната капитализация на S&P 500.

Скорошната слабост на акциите на полупроводниковите компании се разглежда като възможност за покупка. Представянето им през последните три години беше добре подкрепено от техните печалби, като съотношението цена/печалба (P/E) на полупроводниковата индустрия от S&P 500 достигна 17,4 към началото на юли.

Доходността по 2-годишните американски държавни облигации се задържа над 4%. Това потвърждава, че пазарите очакват Федералният резерв да повиши лихвата по федералните фондове с няколко движения от по 25 базисни пункта през следващите месеци.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации също се колебае над 4%, което тества низходящата линия на тренда на доходността и ще се задържи, според Ярдени.

Цената на златото тества подкрепата около 4 хил. долара. В момента цената на златото се понижава от възобновяването на войната, тъй като това повишава обменната стойност на долара и доходността по облигациите.

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