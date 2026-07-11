Иран отхвърля преговорите със САЩ, Тръмп отправи нова заплаха към Техеран

Иран отхвърли твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че мирните преговори могат да продължат без примирие, като заяви, че Вашингтон трябва да изпълни условията на Техеран за разрешаване на въпросите, свързани с транзита през Ормузкия пролив, и за нормализиране на износа на петрол, предаде Bloomberg.

Макар Тръмп да заяви, че иска да продължи преговорите, в петък той заплаши, че ще засипе Иран с „1000 ракети“, ако страната изпълни заплахата си да убие американския лидер, „в този случай – МЕН!“ В публикация в социалните медии той цитира призивите за убийството му, отправени по време на погребението на аятолах Али Хаменей, след като Израел е информирал Тръмп за ирански заговор за покушение.

Иранските власти искат САЩ да приложат „договорените споразумения“, преди да се проведат каквито и да било преговори, съобщи в събота полуофициалната информационна агенция „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, чиято самоличност не разкри.

Коментарите бяха направени няколко часа след като САЩ поискаха от Иран публично да обяви, че всички канали на Ормузкия пролив са отворени за корабоплаване, и да се ангажира да не напада граждански кораби, преминаващи през водния път. Техеран ще понесе последствия, ако не даде публичното си уверение, заявиха пред репортери високопоставени представители на администрацията на Тръмп, пожелали да останат анонимни.

Тези събития се случват след няколко нощи на американски въздушни удари и ирански ответни действия, които доведоха до повишение на цените на петрола тази седмица и породиха съмнения относно по-нататъшните преговори за по-широко мирно споразумение. По-рано Тръмп заяви, че счита примирието, договорено с Техеран в средата на юни, за прекратено.

Последните развития, заедно с решението на Министерството на финансите на САЩ да отмени изключението, позволяващо на Иран да продава петрола си на световния пазар, са най-големите досега предизвикателства пред примирието. САЩ обвиниха Иран за атаките срещу кораби, преминаващи през пролива, най-важния енергиен коридор в света. Техеран отговори на последната вълна от американски удари с ответни удари срещу американски бази в региона.

Въпреки най-новото изостряне на напрежението американски официални лица заявиха, че очакват дискусиите на експертно ниво с Иран да продължат. Иранският външен министър Абас Арагчи замина в събота за Оман за преговори относно бъдещето на Ормузкия проток.

Иран провежда тридневна церемония в памет на Али Хаменей след продължило няколко дни погребение, което привлече големи тълпи в градовете в Иран и съседния Ирак. Хаменей беше убит при атака, когато САЩ и Израел започнаха войната си срещу Иран в края на февруари.

Синът му и негов приемник, Моджтаба Хаменей, призова в събота за отмъщение за убийството на баща му.

„Наш несъмнен и неоспорим дълг е това отмъщение да бъде осъществено“, заяви той в публикация в социалната мрежа X.

Моджтаба не е виждан на публични места, нито се е появявал във видеозаписи от назначаването му, няколко дни след въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари, при които загина баща му и които белязаха началото на войната. Отсъствието му породи въпроси за това колко тежко е бил ранен при атаката и до каква степен участва в преговорите със САЩ за прекратяване на конфликта.

Ирански официални лица потвърдиха, че Моджтаба Хаменей е бил ранен, но твърдят, че е вземал активно решения по време на конфликта.