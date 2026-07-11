Защо преструктурирането на Volkswagen се оказва толкова трудно

Главният изпълнителен директор на Volkswagen AG (VW) Оливер Блуме трябва да направи разрастващата се компания по-ефективна, по-гъвкава и по-печеливша.

„Нашият бизнес модел, който беше успешен от десетилетия, днес вече не работи“, заяви той през юни, цитиран от Bloomberg.

VW е въплъщение на индустриалната формула на Германия, като притежава инженерна дълбочина, мощно представителство на синдикатите и тесни връзки между бизнеса и държавата. Но тази система е изградена за постигане и поддържане на стабилност и постепенно подобрение, а не за пазар, който сега възнаграждава скоростта, софтуера и по-евтините модели на китайските конкуренти.

Сложната структура на базираната във Волфсбург група прави особено трудно осъществяването на промени, изискващи съгласието на синдикатите, регионалните политици и акционерите. Блуме се сблъска с тях на 9 юли, когато на заседанието на надзорния съвет така и не се постигна съгласие за по-сериозни съкращения на работната сила.

Блуме планираше да настоява за удвояване на съкращенията на работни места до 100 хил. позиции - почти една шеста от настоящата работна сила на VW - и затваряне на четири завода в Германия по време на заседанието.

Като мярка за икономии след заседанието на надзорния съвет беше обявено, че Volkswagen планира да съкрати широката си гама от модели с до 50%.

Защо Volkswagen изпитва затруднения?

Въпреки че Volkswagen е печеливша, оперативният ѝ марж се намира в низходяща траектория през последните години, като се е сринал до 2,8% през 2025 г. Блуме иска да го възстанови до 8-10% до 2030 г.

Автомобилният производител е притиснат на множество фронтове, борейки се с американските мита, продължаващата слабост в Китай и нарастващата конкуренция. Audi и Porsche, основните двигатели зад печалбата на Volkswagen, са особено силно засегнати от митата на американския президент Доналд Тръмп, тъй като не разполагат с фабрики в САЩ и разчитат на внос.

Скандалът „Дизелгейт“ от 2015 г., в който стана ясно, че превозни средства на VW са били оборудвани със софтуер за манипулиране на данните за изгорелите газове за заобикаляне на правилата за замърсяване, разклати сериозно доверието в компанията, като я тласна към една от най-агресивните кампании за електрификация сред всички традиционни автомобилни производители. VW инвестира милиарди евро в батерии и редица нови електрически модели.

Но този процес на електрификация все още не е донесъл предимство на групата в Китай. Забавянията в разработките на софтуера, непостоянното търсене и силната конкуренция на местните китайски компании доведоха до изоставането на VW в революцията на електромобилите.

Китайските конкуренти вече навлизат на германския пазар и в други части на Европа поради производствения свръхкапацитет в Китай и по-слабото потребителско търсене там. Това изостря проблема със свръхкапацитета в монтажните заводи на VW - предизвикателство, пред което са изправени и други европейски автомобилни производители, включително Renault SA и Stellantis NV.

Блуме предположи, че може да позволи на китайски партньори да произвеждат автомобили в някои от европейските обекти на групата, където има неизползван капацитет.

Какво се опитва да направи Блуме?

Блуме иска да опрости структурата на един бавно движещ се гигант и да го превърне в нещо по-близко до фокусирана индустриална машина. Това означава по-ниски разходи за труд, по-малко управленски слоеве, по-малко дублиране между марките и по-бързи решения относно софтуер, батерии и електрически превозни средства. Най-очевидната мярка е съкращаването на работни места; по-задълбочената борба е облекчаването на корпоративната управленска структура.

Мащабът, който някога правеше Volkswagen внушителен, сега рискува да се превърне в пречка. Империята му се простира от масови марки, включително VW, Skoda и Seat, до луксозни имена като Porsche, Bentley и Lamborghini. Volkswagen продава повече от 150 модела, някои от които се конкурират в едни и същи пазарни сегменти.

Групата притежава също производителя на мотоциклети Ducati, производителя на камиони Traton SE и софтуерното звено Cariad, произвежда батерии, предлага финансови услуги и дори има дялове във футболни клубове. Блуме започна да съкращава по-широкото портфолио, като VW се споразумя да продаде мажоритарен дял в бизнеса си с индустриални двигатели Everllence на Bain Capital по-рано тази година. Обмислят се и допълнителни продажби на активи.

Volkswagen осигурява работа на около 630 хил. души в световен мащаб, много повече от други автомобилни производители, като приблизително 280 хил. от тези работници са в Германия. Едноименната марка сключи споразумение със синдикатите през 2024 г. за съкращаване на над 35 хил. работни места в германските си заводи до 2030 г., намаляване на фабричния капацитет и генериране на милиарди евро годишни икономии. След това Audi и Porsche обявиха планове за икономии, увеличавайки съкращенията на персонала до 50 хил. души.

(Продължава на следващата страница)