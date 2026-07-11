IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

Защо преструктурирането на Volkswagen се оказва толкова трудно

Тромавата корпоративна структура и ролята на надзорния съвет затрудняват прилагането на всяка нова мярка от ръководството

18:17 | 11.07.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen AG (VW) Оливер Блуме трябва да направи разрастващата се компания по-ефективна, по-гъвкава и по-печеливша.

„Нашият бизнес модел, който беше успешен от десетилетия, днес вече не работи“, заяви той през юни, цитиран от Bloomberg.

VW е въплъщение на индустриалната формула на Германия, като притежава инженерна дълбочина, мощно представителство на синдикатите и тесни връзки между бизнеса и държавата. Но тази система е изградена за постигане и поддържане на стабилност и постепенно подобрение, а не за пазар, който сега възнаграждава скоростта, софтуера и по-евтините модели на китайските конкуренти.

Сложната структура на базираната във Волфсбург група прави особено трудно осъществяването на промени, изискващи съгласието на синдикатите, регионалните политици и акционерите. Блуме се сблъска с тях на 9 юли, когато на заседанието на надзорния съвет така и не се постигна съгласие за по-сериозни съкращения на работната сила.

Блуме планираше да настоява за удвояване на съкращенията на работни места до 100 хил. позиции - почти една шеста от настоящата работна сила на VW - и затваряне на четири завода в Германия по време на заседанието. 

Като мярка за икономии след заседанието на надзорния съвет беше обявено, че Volkswagen планира да съкрати широката си гама от модели с до 50%.

Свързани статии

Защо Volkswagen изпитва затруднения?

Въпреки че Volkswagen е печеливша, оперативният ѝ марж се намира в низходяща траектория през последните години, като се е сринал до 2,8% през 2025 г. Блуме иска да го възстанови до 8-10% до 2030 г.

Автомобилният производител е притиснат на множество фронтове, борейки се с американските мита, продължаващата слабост в Китай и нарастващата конкуренция. Audi и Porsche, основните двигатели зад печалбата на Volkswagen, са особено силно засегнати от митата на американския президент Доналд Тръмп, тъй като не разполагат с фабрики в САЩ и разчитат на внос.

Скандалът „Дизелгейт“ от 2015 г., в който стана ясно, че превозни средства на VW са били оборудвани със софтуер за манипулиране на данните за изгорелите газове за заобикаляне на правилата за замърсяване, разклати сериозно доверието в компанията, като я тласна към една от най-агресивните кампании за електрификация сред всички традиционни автомобилни производители. VW инвестира милиарди евро в батерии и редица нови електрически модели.

Но този процес на електрификация все още не е донесъл предимство на групата в Китай. Забавянията в разработките на софтуера, непостоянното търсене и силната конкуренция на местните китайски компании доведоха до изоставането на VW в революцията на електромобилите.

Китайските конкуренти вече навлизат на германския пазар и в други части на Европа поради производствения свръхкапацитет в Китай и по-слабото потребителско търсене там. Това изостря проблема със свръхкапацитета в монтажните заводи на VW - предизвикателство, пред което са изправени и други европейски автомобилни производители, включително Renault SA и Stellantis NV.

Блуме предположи, че може да позволи на китайски партньори да произвеждат автомобили в някои от европейските обекти на групата, където има неизползван капацитет.

Свързани статии

Какво се опитва да направи Блуме?

Блуме иска да опрости структурата на един бавно движещ се гигант и да го превърне в нещо по-близко до фокусирана индустриална машина. Това означава по-ниски разходи за труд, по-малко управленски слоеве, по-малко дублиране между марките и по-бързи решения относно софтуер, батерии и електрически превозни средства. Най-очевидната мярка е съкращаването на работни места; по-задълбочената борба е облекчаването на корпоративната управленска структура.

Мащабът, който някога правеше Volkswagen внушителен, сега рискува да се превърне в пречка. Империята му се простира от масови марки, включително VW, Skoda и Seat, до луксозни имена като Porsche, Bentley и Lamborghini. Volkswagen продава повече от 150 модела, някои от които се конкурират в едни и същи пазарни сегменти.

Свързани статии

Групата притежава също производителя на мотоциклети Ducati, производителя на камиони Traton SE и софтуерното звено Cariad, произвежда батерии, предлага финансови услуги и дори има дялове във футболни клубове. Блуме започна да съкращава по-широкото портфолио, като VW се споразумя да продаде мажоритарен дял в бизнеса си с индустриални двигатели Everllence на Bain Capital по-рано тази година. Обмислят се и допълнителни продажби на активи.

Volkswagen осигурява работа на около 630 хил. души в световен мащаб, много повече от други автомобилни производители, като приблизително 280 хил. от тези работници са в Германия. Едноименната марка сключи споразумение със синдикатите през 2024 г. за съкращаване на над 35 хил. работни места в германските си заводи до 2030 г., намаляване на фабричния капацитет и генериране на милиарди евро годишни икономии. След това Audi и Porsche обявиха планове за икономии, увеличавайки съкращенията на персонала до 50 хил. души.

(Продължава на следващата страница)

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 18:19 | 11.07.26 г.
германка автомобилна индустрия германски автомобилни компании Volkswagen Фолксваген Оливер Блуме
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Анализи виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 2 минути
До: RoyBatty квото и да става, няма да стане по зле от родната ти русия.... хахахаха. не се упражнявай пак по непонятни за теб теми...програмистите правят един софтуер, без значение дали ще бъде инсталиран на 100 или 1 000 000 коли... работата е все една и съща.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 5 rate down comment 2
RoyBatty
преди 1 час
Затварят 4 завода и уволняват 100 000 човека! Познайте какво става с веригата на доставчиците, програмистите и проектантите - много голяма част са в България! BOSCH вече обявиха, че уволняват всички разрабитчици в България... Тенденцията е мрачна .. а лидерите в ЕС говорят за зелени сделки ? Адекватни хора! А да не говорим как се конкурира германската индустрия с четворни енергийни разходи.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още