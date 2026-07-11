Рекорден туризъм, рекорден данък: Виена рискува да „убие кокошката със златните яйца“

Виена отчита пореден рекорд по брой туристи, но решението на австрийската столица да увеличи повече от два пъти туристическия данък предизвика недоволство сред хотелиерите, които предупреждават, че мярката може да застраши един от най-успешните икономически сектори на града.

През последните две десетилетия комбинацията от чистота, сигурност и емблематичната виенска кухня превърна австрийската столица в един от най-желаните градове за живеене в света. В класациите тя се нарежда непосредствено след Копенхаген и преди Мелбърн.

Между 2005 и 2025 г. броят на нощувките във Виена се е увеличил повече от два пъти, от 8,8 милиона до 20,1 милиона.

В опит да се възползва от туристическия успех общината реши да увеличи данъка за посетители от 3,2% на 5% от началото на юли, а през юли 2027 г. той трябва да достигне 8%.

Подобно на други европейски градове, които се опитват да ограничат последиците от свръхтуризма, властите във Виена разглеждат данъка като начин туристическият сектор да поеме по-голям дял от разходите за поддръжка на инфраструктурата, която се натоварва от милионите посетители.

Мартин Щанитс, говорител на Австрийската хотелска асоциация (OeHV), обаче определи увеличението като проблемно и заяви, че то ще превърне Виена в града с втория най-висок туристически данък в Европа след Амстердам.

По думите му хотелите вече са изправени пред високи данъчни тежести и рязко увеличение на разходите за енергия, заплати и храни. Той обвини властите, че често разглеждат туризма основно като източник на допълнителни приходи за запълване на бюджетни дефицити.

„От десетилетия градът живее над възможностите си и сега компенсира бюджетните си дефицити за сметка на туризма“, заяви Щанитс пред АФП.

„Да убием кокошката, която снася златни яйца, не е особено добра идея“, добави той, като насочи критиките си към управляващата във Виена коалиция между социалдемократи и либерали.

Недоволството се споделя и от туристическия сектор, който обръща внимание на вече съществуващия данък от 12 евро върху самолетните билети.

„Инвестиция в бъдещето“

Грегор Каданка, председател на Асоциацията на австрийските туристически агенции, предупреди, че натрупването на нови данъци и такси може да намали привлекателността на Австрия като туристическа дестинация.

Той посочи като пример решението на нискотарифната авиокомпания Ryanair да насочи повече полети към Братислава, която се намира само на няколко десетки километра в съседна Словакия, вместо директно към Виена.

Според него конкурентни дестинации постепенно печелят позиции, докато Виена, която вече е значително по-скъпа от други централноевропейски столици, „губи своя блясък“.

Общината обаче защитава увеличението с аргумента, че то ще доведе до „споделяне на отговорността“ между града и туристическия сектор за поддръжката на инфраструктурата, от която индустрията също печели.

„Туризмът използва първокласната инфраструктура на града повече от всякога и се възползва от нейното поддържане и развитие, така че е разбираемо да допринася със своя дял“, заяви Изабела Раутер, говорител на туристическата служба на Виена.

„Местният данък е също инвестиция в бъдещето на дестинацията и подобрява града не само за посетителите, но и за жителите на Виена“, допълни тя.

Въпреки статута си на световен културен център благодарение на класическата музика и музеите от най-висок клас, Виена до голяма степен е избегнала негативните ефекти от масовия туризъм.

Освен културното наследство, ролята на града като център за международни конгреси и дипломация привлича по-платежоспособна и взискателна публика.

Властите се надяват приходите от увеличения данък да помогнат на бившата имперска столица да запази конкурентоспособността си спрямо северноевропейските и швейцарските градове.

С по-рязкото увеличение обаче Виена рискува да разшири ценовата разлика с Прага и Будапеща. В чешката столица туристите плащат само около 2 евро на нощувка като местна такса.

(БГНЕС)