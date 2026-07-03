Европейският автомобилен сектор трябва да се адаптира към новата реалност, за да оцелее

Европейската автомобилна индустрия е изправена пред най-дълбоката си трансформация от десетилетия насам. Докато Volkswagen обмисля преструктуриране, което може да засегне до 100 хил. работни места, предизвикателствата пред европейските автомобилни производители стават все по-видими: печалбите на водещи компании се свиват, китайските конкуренти бързо увеличават пазарния си дял както в Китай, така и в Европа, а скъпият преход към електромобили поставя под натиск традиционните бизнес модели, пише в анализ финансовата платформа Freedom24, част от Freedom Holding Corp.

От инвестиционна гледна точка анализът показва, че секторът все по-често се оценява според способността на компаниите да се адаптират към технологичните и конкурентните промени, а не само въз основа на мащаба на бизнеса или силата на бранда.

Мащабът на натиска вече се вижда във финансовите резултати в индустрията. През първото тримесечие на 2026 г. оперативната печалба на Volkswagen намаля с 14,3% на годишна база, на Mercedes-Benz AG - с 16,8%, на Porsche AG - с 22%, а печалбата преди данъци на BMW AG се понижи с 24,6%.

В същото време конкуренцията в лицето на китайските производители продължава да се засилва. По данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) пазарният дял на китайските марки в Европейския съюз (ЕС) се е увеличил от 3,2% до 6% само за една година, докато регистрациите на автомобили на BYD са нараснали със 152,9%, а тези на Chery и Leapmotor съответно с 267,1% и 559%.

Според анализа предизвикателствата пред европейските автомобилни производители вече не са циклични. Те отразяват структурна трансформация, движена от засилващата се конкуренция от Китай, по-бавния растеж на ключови експортни пазари, нарастващите производствени разходи и скъпия преход към електрическа мобилност.

Китай се превръща едновременно в най-голямата възможност и най-голямото предизвикателство за индустрията.

В продължение на почти две десетилетия Китай беше основният двигател на растежа за европейските производители. Днес обаче страната все повече се превръща в източник на натиск.

Китайски производители като BYD, Geely, SAIC и Chery значително подобриха качеството на своите продукти, като същевременно запазиха по-ниски производствени разходи. Нарастващите им технологични възможности, съчетани със силни позиции при батериите и веригите на доставка, им позволяват да печелят пазарен дял както в Китай, така и все по-успешно в Европа.

Според консултантската фирма AlixPartners общият пазарен дял на чуждестранните автомобилни производители в Китай е намалял от 57% през 2020 г. до около 32% през 2025 г. За Volkswagen, която дълги години беше водещият чуждестранен производител на този пазар, това означава загуба на един от най-важните източници на печалба.

Проблемите не се ограничават само до Volkswagen. Mercedes, BMW и Porsche също отчетоха по-слаби резултати в Китай, което подчертава по-широката трансформация на най-големия автомобилен пазар в света.

Преходът към електромобили се оказва по-скъп от очакваното

Преходът към електрическа мобилност променя икономиката на автомобилната индустрия. Производителите са принудени едновременно да инвестират в батерийни технологии, софтуерни платформи, системи за автономно управление, нови автомобилни архитектури и производствени мощности. В същото време търсенето на електромобили в Европа расте по-бавно от очакваното, а ожесточената конкуренция оказва натиск върху цените и печалбите. Китайските производители се възползват от висока степен на вертикална интеграция, като контролират ключови части от веригата на доставки – от производството на батерии и електроника до сглобяването на автомобилите. Това им позволява да намаляват разходите, да внедряват по-бързо нови технологии и да ускоряват иновациите.

В резултат европейските производители не просто се конкурират на пазара на електромобили, а се изправят срещу компании с по-ниски разходи, по-добър контрол върху веригите за доставки и по-бързи иновационни цикли.