Шефът на VW: Възможни са „по-умни решения“ освен закриването на заводи

Главният изпълнителен директор на Volkswagen Оливер Блуме заяви, че има „по-разумни решения“ за спестяване на средства, отколкото затварянето на заводи, и приветства вече постигнатия напредък в съкращаването на разходите – изявления, които биха могли да помогнат за разведряване на напрежението с влиятелния профсъюз на производителя, съобщава Bloomberg.

Представители на профсъюза обвиниха Блуме, че подклажда страхове сред работниците, и поискаха той да даде обяснения директно пред персонала, след като в медиите бяха публикувани подробности за мащабен план за преструктуриране, включващ съкращаване на до 100 хил. работни места и закриване на заводи в Германия.

В интервю за неделното издание на вестник Bild Блуме изглежда изключва възможността за закриване на заводи, заявявайки, че „има по-умни решения“ за най-големия автомобилен производител в Европа. Миналата година VW е успяла да съкрати разходите в германските си заводи средно с една пета, каза той, определяйки това като „значителен напредък“.

„Нашите продукти са изключително популярни, просто не печелим достатъчно пари от тях“, заяви Блуме пред вестника. „Ето защо трябва да продължим да съкращаваме разходите — във всяка област.“

Без подкрепата на представителите на работниците, които заемат 10 от местата в надзорния съвет, перспективите за плана за преструктуриране на главния изпълнителен директор са неясни. Според местни медийни съобщения той е бил отхвърлен от 12 от 19-те членове на съвета на заседание в четвъртък във Волфсбург.

Работническият съвет на VW заяви в събота, че има „огромна загуба на доверие“ към Блуме в резултат на изтичането на информация за плановете, преди съветът да се събере, за да ги обсъди. „Практически нищо“ не е останало от доброто отношение, което той първоначално беше спечелил сред персонала след поемането на поста през 2022 г., и той ще трябва да даде обяснения пред тях на заседанията, които ще се проведат след лятната ваканция, се посочва в изявлението.

След заседанието на надзорния съвет ръководството очерта само неясни цели, включително усилие за намаляване на сложността в огромното си продуктово портфолио с цел гамата да се концентрира върху най-атрактивните пазарни сегменти.

„Целим да увеличим обема на продажбите по модели, поради което систематично рационализираме продуктовото си портфолио“, заяви Блуме в интервюто за Bild.

Освен относително високите разходи за труд и енергия и бюрократичната тежест, VW се затруднява както заради засилената конкуренция, така и заради намаляващото търсене от Китай. В същото време търговските мита на САЩ подкопават печалбите на луксозните ѝ марки Audi и Porsche.

„Средата, в която работим, никога не е била толкова предизвикателна и изпълнена с рискове, колкото е днес, с геополитически напрежения, търговски бариери, регулации, пазарни сътресения и интензивна конкуренция“, заяви Блуме пред Bild.