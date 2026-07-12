Водещите на пазарите корейски акции сега се търгуват при по-ниски оценки от всякога

Бурното рали на южнокорейския пазар на акции постави инвеститорите пред неочаквана ситуация: акциите се търгуват при рекордно ниски оценки, пише Bloomberg.

Индексът Kospi се е повишил с около 80% през тази година, достигайки поредица от рекордни върхове, но ревизиите на прогнозите за отчетите от анализаторите са били дори по-бързи. Скокът в печалбите на гигантите в производството на чипове за памет – Samsung Electronics и SK Hynix – изведе съотношението цена/бъдеща печалба на индекса до едва 6,4 пъти, което е дори под нивата, наблюдавани по време на световната финансова криза през 2008 г.

Рязкото разпродаване през последните дни, предизвикано от нови съмнения относно търговията с компании за изкуствен интелект, допълнително сви оценките. За инвеститорите въпросът е дали рекордно ниските цени сигнализират за възможност, или отразяват очакванията на пазара за евентуален край на бума в сектора на чиповете за памет.

„Дали е добра покупка, или не, зависи от индивидуалните портфейли: ако човек не е твърде изложен към тези компании, това е чудесен момент да се включи, за да осигури компонент на растеж за портфейла, свързан с темата за изкуствения интелект“, каза Франсис Тан, главен стратег за Азия в Indosuez Wealth в Сингапур. „Печалбите са стабилни и прогнозите за тях остават силни.“

За разлика от повечето бичи пазари, ръстът в Корея се дължи не толкова на това, че инвеститорите плащат по-високи мултипликатори, колкото на факта, че корпоративните печалби нарастват далеч повече от очакваното. Консенсусните прогнози за компаниите от индекса Kospi се повишават вече 17 месеца поред – най-дългата поредица от възходящи ревизии от повече от девет години – подхранени от скока в цените на чиповете за памет, докато глобалните технологични компании се надпреварват да изграждат инфраструктура за изкуствен интелект.

Въпреки че индексът е постигнал по-добри резултати от глобалните си конкуренти, той продължава да се търгува с голяма отстъпка спрямо други индекси, в които преобладават производителите на чипове. Съотношението цена/печалба на Kospi е една трета от текущия мултипликатор на тайванския Taiex.

Циклични печалби

Пазарът с капитализация от 4,3 трлн. долара отдавна е известен със занижената си стойност – наричана „корейската отстъпка“ – поради комбинация от проблеми с корпоративното управление и исторически цикличните печалби на Samsung и SK Hynix, които заедно формират повече от половината от Kospi.

Някои пазарни експерти твърдят, че AI създава нова парадигма на търсенето, излизаща извън типичния за пазара на чипове за памет модел на печалби с редуване на бум и спад, но ниското съотношение цена/печалба на Kospi показва, че мнозина остават неубедени.

„Корея се нуждае от доказателство, че суперцикълът при паметта все още има потенциал“, заяви Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets, добавяйки, че само ниската цена не е причина за покупка. „Притеснявам се, че през това тримесечие много хипермащабни компании ще продължат да харчат много, но и ще започнат да говорят за това как оптимизират разходите си, а това е лоша новина за пазара на чиповете за памет, защото означава, че високите цени убиват търсенето.“

Краткосрочните перспективи продължават да се подобряват. Прогнозите за бъдещата печалба на акция за Kospi са се повишили с около 170% тази година, което е най-големият годишен ръст, отчетен в данните от 2006 г. насам.

Корейският пазар „никога досега не е преживявал такъв безпрецедентен, експлозивен скок в динамиката на печалбата“, заяви Джейсън Минсанг Кам, ръководител на отдела за активно управление на акции в Kyobo Life Insurance в Сеул.

Все пак Кам е нащрек заради „екстремната волатилност“ на пазара и препоръчва засега да се избягват корейските производители на чипове, като отбелязва високата цикличност на техните печалби.

Смята се, че скокът в цените на чиповете за памет, който стимулира печалбата на производителите на чипове, ще продължи още около година. Разширяването на производствения капацитет от страна на Samsung и SK Hynix с цел преодоляване на кризата с доставките обаче поражда опасения, че маржовете ще пострадат, когато търсенето отслабне, както се случва в типичните цикли.

Показатели за оценка

Трейдърите може да видят и други причини, освен печалбите, да купуват акции, включително листването на SK Hynix на американския пазар, което се очаква да ѝ помогне да преодолее разликата в оценката спрямо конкурента Micron Technology. От друга страна, потенциалните рискови фактори включват нарастващата конкурентна заплаха от китайски фирми като ChangXin Memory Technologies, както и волатилността на акциите на производителите на чипове, която прави търговията с тях все по-рискована.

Предвид сложността при оценяването на печалбите в сектора на паметите, някои инвеститори твърдят, че показатели, различни от цена/бъдеща печалба, са по-полезни. Аргументът за ниските цени тук губи смисъл, тъй като съотношението цена/балансова стойност на Kospi се покачи над 2 пъти за първи път в историята си тази година.