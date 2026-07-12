Ормузкият проток е отворен въпреки твърденията на Иран, обяви морска организация

Южният маршрут през Ормузкия проток е останал отворен за корабоплаване в неделя, въпреки че Иран обяви водния път за затворен, докато ответните атаки между САЩ и Техеран ескалираха, съобщи морска консултативна група, цитирана от Bloomberg.

Пътят покрай оманското крайбрежие все още е достъпен за транзитно преминаване, се посочва в съобщение на Съвместния център за морска информация (Joint Maritime Information Center, JMIC). Описвайки нивото на заплаха в протока като все още „сериозно“, организацията призова моряците да очакват радиокомуникации с военноморските сили и да бъдат наясно с опасността от мини.

Иранската Ислямска революционна гвардия обяви по-рано в неделя, че няма да позволи на никакви кораби да преминават през протока, докато не приключи чуждестранната намеса, обвинявайки САЩ, че се опитват да създадат смущения.

През нощта американските сили нанесоха трети удар срещу Иран в рамките на една седмица, след като контейнеровоз под кипърски флаг беше ударен на девет морски мили от оманското крайбрежие, което предизвика пожар и принуди екипажа да напусне кораба.

Контролът над Ормузкия проток, през който някога преминаваше една пета от световния суров нефт и втечнен природен газ, е от централно значение за мирните преговори между САЩ и Иран. Новата вълна от атаки рано в неделя, при които Ислямската република удари поне пет американски съюзници в региона, включително Катар, Кувейт и Оман, поставя под изключителен натиск примирието, започнало миналия месец.

В неделя в протока почти не се наблюдаваше трафик, като бяха забелязани само два танкера с нефтопродукти, приближаващи се към водния път.

Екипажът на ударения контейнеровоз е бил спасен от местните власти, съобщиха от британската организация Maritime Trade Operations, а Индия заяви, че един от гражданите ѝ, който е бил на борда, е в неизвестност.

Според иранската информационна агенция IRIB Иранската революционна гвардия е спряла товарен кораб, след като е произвела предупредителен изстрел, тъй като той се е опитал да премине през протока в събота въпреки предупреждението. Агенция „Фарс“ също съобщи, че иранските сили са „ударили и спрели втори кораб, който не се е подчинил“, макар че не предостави допълнителни подробности.