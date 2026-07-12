Секретен завод в Германия произвежда дронове за Украйна

Германската компания Helsing, специализирана в разработването на военни технологии с изкуствен интелект (AI), стартира серийно производство на щурмови дронове, които вече се използват от украинските въоръжени сили на фронтовата линия.

Производството се организира в секретен обект в Германия, чието местоположение е внимателно скрито от съображения за сигурност, гласи репортаж New York Times, на който се позовава агенция УНИАН. Според изданието компанията е започнала да доставя своите боеприпаси HX-2 на Украйна в края на 2024 г. Създателите твърдят, че дроновете вече са преминали бойни изпитания, с приблизително 70% успех от изпълнените мисии. Основната характеристика на тези дронове е използването на AI. Дори когато GPS и радио комуникациите са заглушени от системи за електронна война, дронът може да продължи мисията си

Според съоснователя на Helsing Гундберт Шерф, опитът на компанията от войната в Украйна ѝ позволява непрекъснато да подобрява софтуера си: „Тези технологии се развиват много бързо“.

На журналистите от изданието е предоставен рядък достъп до завода в Хелсинг, който работи под засилена охрана в индустриална зона в Южна Германия. Точното местоположение на съоръжението не се разкрива. Освен това по сградата няма табели, а другите наематели в комплекса дори не са наясно, че наблизо се произвеждат бойни дронове, задвижвани от AI.

Компанията е заявила, че в случай на заплаха производственото съоръжение може да бъде напълно демонтирано и преместено само за един ден. В съоръжението работят приблизително 100 души, много от които преди това са работили в германската автомобилна индустрия. Всички служители преминават през строга проверка за сигурност и подписват споразумения за неразкриване на информация.

С фокус върху евтини, масово произвеждани дронове Helsing вярва, че съвременната война променя подхода към въоръжаването. Докато преди армиите разчитаха на скъпи танкове и изтребители за стотици милиони долари, сравнително евтините автономни системи сега играят все по-важна роля. Атакуващият дрон на компанията струва приблизително 17 500 евро и изисква минимално обучение на оператора за работа. Компанията е уверена, че масовото производство на такива дронове може значително да подобри военната ефективност на значително по-ниска цена.

В допълнение към дроновете Helsing разработва безпилотния боен самолет CA-1 Europa, който е планиран да влезе в експлоатация до 2029 г. Очаква се самолетът да изпълнява опасни мисии без риск за пилотите и ще бъде значително по-евтина алтернатива на традиционните бойни самолети. Компанията е убедена, че бъдещето на въоръжените сили е в автономните системи, способни да изпълняват мисии дори при наличие на активни електронни противодействия.

/БГНЕС/