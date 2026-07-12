Акция на седмицата: „Илевън Кепитъл“ АД

„Илевън Кепитъл“ АД е акция на седмицата на Investor.bg.

Акцията поскъпва най-силно от компонентите на основния индекс SOFIX и индекса на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 с близо 9% ръст за седмицата.

Съветът на директорите на дружеството реши тази седмица, че изплащането на гласувания на общото събрание дивидент в размер на 0,3 евро бруто на акция започва на 22 юли 2026 г.

Крайният срок за изплащането на дивидента е 31 януари 2027 г. След изтичането на срока акционерите, които не са получили дивидент, могат да го заявят директно пред дружеството.

От 1 юли стартира и процедура по обратно изкупуване на до 69 046 акции на „Илевън Кепитъл“ също съгласно решение на общото събрание на акционерите. Процедурата се обслужва от инвестиционен посредник „Карол“ АД, като ще продължи до 2 години.

В портфейла на „Илевън Кепитъл“ има дялове от компатии като Businessmap, Sensika, Dronamics, Enhancv, M Climate, Smart Octo, TaxiMe и др.

В последната година акциите на „Илевън Кепитъл“ поскъпват с близо 6%, а пазарната капитализация на дружеството достига почти 18,9 млн. евро, според данните на Българската фондова борса.