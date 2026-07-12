Зеленски освобождава украинския премиер като част от по-широко преструктуриране на кабинета

Украинският президент Володимир Зеленски ще освободи министър-председателя на страната в рамките на по-широко преструктуриране на кабинета, целящо привеждането на правителството в Киев в съответствие с нова политическа стратегия, докато войната с Русия продължава вече и през петата си година, предава Bloomberg.
„В Украйна ще започнат кадрови промени, за да се гарантира прилагането на актуализираната политическа стратегия“, заяви Зеленски в неделя в публикация в социалната мрежа X.
Той посочи, че е предложил на председателя Юлия Свириденко „възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“ и изрази благодарност за „ясната, стабилна и ефективна работа“ ѝ на тази длъжност, която тя заема от малко по-малко от година.
Украинският лидер заяви, че „ще има промени и сред ръководителите на правоохранителните органи“.
Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026
„Подготовката за зимата е изключително важен приоритет и Украйна трябва да бъде готова за всяка заплаха, която може да възникне“, заяви Зеленски. „Трябва да се ускори преобразуването на държавните предприятия, от което в значителна степен зависи устойчивостта на Украйна.“