Марин льо Пен увеличава преднината си в проучванията преди президентските избори

Марин льо Пен увеличи преднината си в проучване за предпочитанията на избирателите преди френските президентски избори през април следващата година, след като апелативният съд ѝ разреши да се включи в надпреварата за четвърти път, съкращавайки предишната ѝ забрана за участие, предава Bloomberg.

Кандидатката на крайнодясната партия „Национален сбор“ би получила между 34% и 35,5% от гласовете в първия тур, ако той се проведе тази неделя, според проучване сред 1503 възрастни, проведено от Elabe за телевизия BFM TV и вестник La Tribune Dimanche. Това е ръст от 3 пункта спрямо проучването от март.

Най-близкият ѝ съперник би бил Едуар Филип, бивш центристки министър-председател при президента Еманюел Макрон, който е предпочитан от цели 19% в един от шестте тествани сценария. Лидерът на крайнолявата партия „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон би останал трети, с изключение на един сценарий, в който в надпреварата участва и бившият центристки премиер Габриел Атал.

Според онлайн анкетата, проведена в четвъртък и петък с грешка между 1,4 и 3,1 процентни пункта, Льо Пен би победила и тримата във втория тур. Вторият тур ще се проведе на 2 май 2027 г.

„Тя води сред пенсионерите и в големите градски райони, а сред работещото население е рамо до рамо с Едуар Филип“, заяви Бернар Сананес, директор на Elabe. „Това, което преди беше нейна слабост, вече не е така.“

Льо Пен обяви кандидатурата си във вторник, след като Апелативният съд в Париж потвърди присъдата ѝ за злоупотреба с фондове на Европейския съюз, но намали забраната ѝ да се кандидатира на избори от пет години на 15 месеца – срок, който вече е изтекъл.

Освен това тя получи присъда от една година лишаване от свобода, за която съдиите заявиха, че няма да бъде изтърпяна в затвора, но вероятно ще изисква носенето на електронен проследяващ устройство през част от този период. Тя заяви, че ще обжалва присъдата пред Върховния съд на страната и е изчислила, че ще бъде в състояние да бъде избрана за президент.