Ат. Пеканов: Целта е възможно най-много средства по ПВУ да се разплатят до 31 август

Целта на правителството е възможно е най-много средства по Националния план по възстановяване и устойчивост (НПВУ) да бъдат разплатени до 31 август 2026 г., заяви в парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове вицепремиерът Атанас Пеканов.

БТА припомня, че през юни Европейската комисия (ЕК) оцени положително четвъртото искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. България подаде четвъртото си искане за плащане за 1,1 млрд. евро на 2 април.

Пеканов призова за мобилизация на всички институции. Сроковете не са фиктивни, те са крайни, остават 45 дни. До 31 август е срокът по Плана за отчитане на всякакви разходи, припомни Пеканов.

По думите му бенефициентите правят опити по различни канали да спасят проектите си с удължаване на сроковете. Вицепремиерът ги призова да не го причакват пред Министерския съвет, да не се обаждат на негови роднини и да не му пишат смс-и. Няма как да удължим срока, защото той е по европейски регламент, заяви Пеканов. Той подчерта, че след този срок не може да се отчетат разходи, защото Европейската комисия взима дълг, за да финансира всички разходи по ПВУ.

Нереализирането на проектите води до загуби, но не може да се каже още какъв ще е техният размер, защото Механизмът за възстановяване и устойчивост действа относително непрозрачно от гледна точка на оценката за санкциите и глобите на ЕК към страните членки, посочи вицепреимерът.

Пеканов увери, че няма риск, ако България е получила парите от Брюксел, плащането към крайните бенефициенти да не се случи след 31 август. За мен важното е да получим „зелена светлина" от Брюксел, че получаваме средствата, каза Пеканов. Той подчерта, че трябва да ни интересуват не само проектите, но и реформите, по които имаше някои трудности, но беше свършена изключително много работа.

Пеканов постави на първо място реформата във ВиК сектора. Текат още преговори, имахме трудности, но имаме успех да се намали очакването на ЕК за задължителна консолидация в кратък срок. Това е нещо, което вече не се очаква от нас, каза вицепремиерът. Реформата в момента тече, така че в следващите години тези общински дружества, които искат да се консолидират, да им бъде осигурен допълнителна финансова и икономическа подкрепа, както и допълнителен ресурс от европейски фондове, каза Пеканов.

Той благодари на подкрепилите измененията в Закона за водите, който беше гласуван в края на май и „отпуши" част от плащането. По думите му останалата част от плащането ще се случи благодарение на предоговаряне, което Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще извърши чрез изготвяне на методиката за консолидация.

Друга важна тема, по която имаше сериозни рискове от загуба на средства е по отношение на Антикорупционната комисия, но те ще бъдат преодолени, каза Атанас Пеканов. Той добави, че през различните периоди други негови колеги са пробвали с друга визия, която не беше приета от Европейската комисия, което доведе до „замразяване" на средства. Благодарение на приетия законопроект в края на юни се отключи ресурс по четвъртото плащане, но е и важен елемент по петото плащане, каза Пеканов. Той добави, че е договорено още да има избрани комисари до края на август, така че да се конструира антикорупционна комисия със свой бюджет и сграда.

Пеканов каза още, че риск от загуба на средства по Плана за възстановяване имаше и заради забавените решения в енергийния сектор. Различните правителства са предлагали различни подходи, но крайни решения не са вземани, посочи вицепремиерът. Той информира, че Министерството на енергетиката в момента работи по такива решения и те ще бъдат представени пред парламента. Те ще включват инвестиционен план за въглищните региони, така че ресурсът по Фонда за справедлив преход да се използва. С приемането на инвестиционен план ще можем да успокоим хората в региона, че преструктурирането на Българския енергиен холдинг няма да доведе до дългосрочни директни загуби на работни места, каза Пеканов.

Той очаква част от ангажиментите да отпаднат и да не се изискват до 31 август. Въпреки това обаче нереализирането на реформата в сектора може да доведе до загуба в рамките на 400 млн.евро, каза Атанас Пеканов.

За пет години България е получила 53% от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост, заяви през май в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов. За следващите три месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина, допълни той. България очаква 2,8 млрд. евро по четвъртото и петото плащане по Плана за възстановяване, което е половината от целия бюджет по Плана, каза Пеканов.

(БТА)