САЩ удариха свързан с Иран петролен танкер дълбоко в Персийския залив

Американската армия е ударила супертанкер дълбоко в Персийския залив близо до ключовия ирански терминал за износ на петрол, съобщава Bloomberg. Това е първата атака срещу плавателен съд, откакто Вашингтон възстанови блокадата срещу корабоплаването на Иран.

Американски самолет е изстрелял ракети по ненатоварения и санкциониран от САЩ кораб „Белма“, след като плавателният съд многократно пренебрегва предупрежденията, че нарушава блокадата, плавайки през международни води към остров Харг, посочва Централното командване на американската армия в публикация в социалните платформи.

Операцията, която се провежда дълбоко в залива, далеч от Ормузкия проток, може да е сигнал, че САЩ разширяват обхвата на първата блокада. Тя беше фокусирана върху прехващане на кораби, опитващи се да преминат през наложената от Америка блокадна линия отвъд морския път в Оманския залив.

Данните от проследяването на корабите показват, че „Белма“ е плавал на север към Харг късно в сряда, преди да направи леко отклонение на северозапад, след което рязко се отдалечава от острова рано в четвъртък.

Ударът е извършен на фона на засилено напрежение в Ормузкия проток и по-широкия район. Неотдавнашните атаки на Иран срещу плавателни съдове по водния път принудиха операторите на кораби да преосмислят плановете си за транзитно преминаване и подтикнаха производителите на петрол и газ в Персийския залив да преразгледат стратегиите си за увеличаване на износа.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) предупреди, че световната икономика може отново да се окаже в опасност, ако конфликтът, който задушава пролива, не бъде разрешен в рамките на няколко седмици.

Видимият трафик през пролива остана слаб в четвъртък. Превозвач на втечнен петролен газ, санкциониран от САЩ, извърши изходящ транзит с включен транспондер, a кораб за насипни товари, натоварен със соево брашно, плаващ към Иран, прекоси Персийския залив.

Американският военноморски флот заяви, че ще разреши превоз на хранителни продукти на едро, медицински консумативи и други стоки, необходими за оцеляването на цивилното население на Иран, през блокадата, след като разгледа заявките на кораба за транзитно преминаване.

Американските военни добавят, че са пренасочили два търговски кораба, които отговарят на изискванията, и са отблъснали един несъответстващ кораб през първите 24 часа от новата блокада, която влезе в сила във вторник.

Остров Харг е ключов за усилията на Техеран да генерира приходи от износ на петрол. От подписването на временното мирно споразумение в средата на юни от острова са били натоварени най-малко 11 пратки петрол и нефтохимикали, изтъква неправителствената организация United Against Nuclear Ira“.