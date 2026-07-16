Сергий Корецки е новият премиер на Украйна

Президентът Володимир Зеленски назначи ръководителя на държавна енергийна компания за следващ министър-председател на Украйна, подчертавайки фокуса си върху подготовката за предстоящата зима на фона на заплахата от руските атаки, предава Bloomberg.

Сергий Корецки, главен изпълнителен директор на държавната компания „НАК Нафтогаз Украйна“, ще наследи Юлия Свириденко, според законопроекта, внесен в парламента късно в сряда. Депутатите потвърдиха назначението му в четвъртък с гласуване, при което 289 бяха „за“, 1 „против“, а 7 се въздържаха.

Държавният глава е разглеждал кандидати с опит в енергийния сектор за този пост, опитвайки се да избегне трудностите от миналата зима, когато руските въздушни удари сериозно повредиха инфраструктурата. Това доведе до прекъсвания на електроснабдяването, отоплението и водоснабдяването по време на необичайно студения сезон.

Украинският лидер обяви промените в неделя, като заяви, че те са част от по-широка промяна в „политическата стратегия“. В изявление той подчерта значението на подготовката за зимата, тъй като украинската електроенергийна и отоплителна инфраструктура остава уязвима за руски балистични ракетни удари на фона на недостига на средства за прехващане на ракетите.

Във вторник парламентът одобри напускането на Свириденко, което доведе до официалната оставка на кабинета.

Зеленски е обмислял за поста и бившия премиер и настоящ министър на енергетиката Денис Шмигал.

В спорно решение президентът освободи и популярния министър на отбраната Михайло Федоров като част от рокадите. Ходът предизвика протести в цялата страна и доведе до критики от европейски представители и дипломати.

Корецки, на 48 години, има богат опит в енергийния сектор, което помага да се обясни изборът му за премиер. „Нафтогаз“ отговаря за вноса, добива и съхранението на природен газ в Украйна. Макар че страната преживява сериозни прекъсвания на електроснабдяването през всяка зима от началото на руската инвазия през 2022 г., тя избегна недостиг на газ, докато Корецки е бил начело на държавната компания.

Професионалният му опит включва също работа в частни петролни компании и ръководна роля в държавния производител на петрол „Укрнафта“. Той няма политически опит или връзки с политически партии.

Свириденко, сред най-верните публични съюзници на Зеленски, беше на поста си малко по-малко от година, след като преди това беше министър на икономиката и първи вицепремиер. До голяма степен се смяташе, че тя има подкрепата на Андрий Ермак, бившия началник на кабинета на Зеленски.

Ермак подаде оставка в края на миналата година на фона на голям корупционен скандал, свързан с няколко души от близкото обкръжение на украинския президент.

Това е вторият път от началото на войната, в който Володимир Зеленски сменя премиер и прави промени в кабинета си.