ПБ и ДБ предлагат законови промени срещу източване на здравната система

Законови промени за ограничаване на неефективното разходване на публични средства в здравеопазването и край на практики, които източват ресурс от здравната система предложиха днес от „Прогресивна България" и „Демократична България”.

"Прогресивна България" - нов контрол върху разходите за лекарства и болнични търгове

От парламентарната група на „Прогресивна България“ обявиха, че внасят две законодателни предложения, насочени към повишаване на прозрачността и контрола при разходването на публични средства в здравеопазването. Подготвените изменения са в два закона - Закон за обществените поръчки и Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Това съобщи заместник-председателят на парламентарната Комисия по здравеопазване Георги Илиев на брифинг в Народното събрание.

Търгове за всички болници

С поправки в Закона за обществените поръчки от партията настояват задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, независимо от формата им на собственост, включително и частните болници. Според вносителите правилото трябва да важи независимо от собствеността на лечебното заведение – държавна, общинска или частна. Част от частните болници в момента успяват да заобикалят процедурите по Закона за обществените поръчки, което води до значителни разлики в цените на едни и същи медикаменти, заплащани с публични средства, изтъкна Илиев.

Припомняме, че в края на миналата година Европейската комисия (ЕК) даде България на съд именно заради неправилно въвеждане на европейските правила за обществените поръчки в сферата на здравеопазването и по-точно, защото частните болници в страната не провеждат обществени поръчки за лекарства, а същевременно се финансират с пари от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Централизирани поръчки за определени лекарства

Второто предложение е за изменение в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Предложението засяга две групи медикаменти – лекарства, които са разрешени за употреба в България, но не се предлагат на пазара, както и продукти, които нямат реално разпространение в страната.

От партията предлагат за тези лекарства да се въведат централизирани обществени поръчки чрез рамкови споразумения между лечебните заведения и специално определен централен орган, който да организира процедурите.

Според вносителите това ще позволи уеднаквяване на цените и пределни стойности за лекарствата във всички болници. Мярката ще спре практиката едни и същи медикаменти да се закупуват на драстично различни цени в различните лечебни заведения, смятат вносителите.

От ПБ заявиха, че с предложените промени целят да ограничат възможностите за неефективно разходване на публични средства и да сложат край на практики, които според тях водят до източване на ресурс от здравната система.

„Демократична България” с пакет за затваряне на "кранчета"

От парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) също обявиха, че внасят предложения за промени в Закона за здравното осигуряване с цел по-ефективно използване на разходите за здравеопазване, ограничаване на корупцията и подобряване на медицинското обслужване.

Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, когато лечебно заведение отчете дейност на тяхно име, автоматични проверки за фиктивни хоспитализации, съмнителни плащания и двойно отпуснати лекарства; публичност на плащанията на НЗОК към болници, аптеки и други изпълнители; проследяване на целия път на лекарствата - от доставката до пациента или износа; по-строг контрол върху цените на скъпите лекарства и лекарствата за редки заболявания.

Сред предложенията са и нови правила за избор на директори на държавните и общинските болници, както и стандартни правила за покупка на медицинска апаратура, които да ограничат поръчките, написани за конкретен изпълнител.

Институционален контрол ще се извършва чрез служебни проверки на базата на данните от автоматично свързване на регистри, например регистър на заетостта - дали съответната болница разполага действително с изискуемите специалисти. Проверка на болнични листи пък би установила дали хоспитализиран не е бил на работа или на почивка, докато се води в болница. С помощта на изкуствен интелект ще се извършват проверки на риска на случаен принцип, посочва се в предложенията на ДБ.

Законопроектът предвижда още разширяване на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Чрез нея може да се проследи всяко лекарство къде отива и дали не се изнася в чужбина, въпреки че е изписано за пациент в болнично заведение.

Проверките ще засегнат и складовете на едро за лекарства, като ще се правят и с видеозаснемане, а санкциите ще бъдат завишени, включително отнемане правото на магистър-фармацевти да упражняват дейността си една година.

Особен акцент в законовите промени засяга постоянния ръст на болничните легла, чрез които се източва значителен ресурс от НЗОК, посочват от ДБ. Залага се на публичност и регулярен преглед на комплексните оценки за болничните заведения.

И от ДБ предлагат търгове за лекарства за частните болници. Наред с това се предлага и среднопретеглената стойност, заплатена за даден продукт, да се отчита при изплащането, без значение дали има сключен търг от здравното министерство или не.

Предвижда се и механизъм за намаляване на цената на лекарствата за редки болести. Мерките са комплексни, като за база се вземат референтни цени в страните от ЕС, без обаче да се ограничи достъпността до редки медикаменти. В законопроекта са отразени и препоръките на Комисията за защита на конкуренцията как да има истинска конкуренция при тези лекарства, като една от мерките е обявите за търгове задължително да се качват на сайта на МЗ.

Прозрачност и публичност ще бъдат осигурени и като бъдат обявявани всички възможни данни от всички здравни системи, които не са търговска тайна. НЗОК трябва да оповестява детайлна разбивка за всичките си разплащания, включително и за зачестилите повторни отпускания на лекарства. Актуални отчети на болниците също трябва да бъдат публични, както и докладите на арбитражните комисии.