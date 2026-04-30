Предлагат мерки за прозрачност при покупката на скъпи лекарства за деца

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане предложения за промени, които да въведат по-ясни правила, повече прозрачност и по-добър контрол при доставката и заплащането на лекарствени продукти, включително неразрешени за употреба и прилагани извън показанията си.

Тези механизми имат ключово значение за достъпа до лечение, особено при деца, за които липсва алтернатива и лекарствените продукти се заплащат с публични средства.

Анализът на разходите показва значителен ръст на средствата, заплащани по този ред, което налага предприемането на мерки за по-ефективното им управление, посочват от министерството.

Една от основните промени предвижда при доставка на лекарствен продукт на цена, по-висока от най-ниската заплатена за същия продукт през предходната година, да се изисква декларация от производителя или негов представител, че увеличението се дължи на обективни фактори, като производствени или други разходи.

С проекта се въвеждат и по-ясни правила при избора на търговец на едро от страна на лечебните заведения. Те ще трябва да отправят покана към най-малко трима доставчици, а основният критерий ще бъде най-ниската предложена цена. Запазва се възможността да се вземат предвид и фактори като качество, безопасност и медицинска целесъобразност, когато това е в интерес на навременното и качествено лечение на пациента.

С измененията в Наредба 2 се прецизира и разширява информацията, която се събира и поддържа в информационната база данни на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това ще позволи по-добра проследимост на разходите, включително по отношение на конкретните лекарствени продукти, доставчиците и заплатените цени.

Изрично се регламентира и сключването на договори между НЗОК и лечебните заведения, както и условията за контрол върху предписването, прилагането и отчитането на лекарствените продукти.

До предложенията за промени се стигна след преглед на данни, събрани от 7 държавни лечебните заведения чрез регионалните здравни инспекции. При прегледа на получената информация бяха установени фрапиращи разминавания между едни и същи лекарствени продукти, закупувани на различни цени от различните болници.

От МЗ уточняват, че е възможно тези разминавания да се дължат на съществуващи пропуски в нормативната уредба, които към момента не осигуряват достатъчно ясни правила и механизми за сравнимост и контрол на цените.

След подробен анализ и сравнение на данни от РЗИ беше констатирана неконсистентност на данните, нерационални отклонения и в цените и количествата, което затруднява проследимостта и сравнимостта на данните и създава предпоставки за неефективно разходване на публичен ресурс, посочват от Министерството на здравеопазването.

С предложените нормативни промени министерството цели да въведе ред там, където до момента липсват достатъчно ясни правила и проследимост.

Седемте лечебни заведения, които са обект на проверките, са УМБАЛ "Александровска", УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", СБАЛДБ "Проф. Иван Митев", УМБАЛ "Света Марина" - Варна, УМБАЛ "Свети Иван Рилски" и УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен.

Разпоредените в седемте болници проверки продължават.