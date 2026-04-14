Проверяват 7 държавни болници, купували едни и същи лекарства на цени с разлика в пъти

Прави се одит в седем държавни болници заради цените, на които са купували скъпоструващите лекарства. Четири държавни болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти на цени, които се различават в пъти, съобщи служебният зам.-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев на пресконференция на тема: „Колко скъпи са скъпоструващите лекарства в лечебните заведения?“, на която отчете резултатите от извършени проверки от Министерството на здравеопзването.

Той уточни, че става дума за лекарства, които са извън Позитивния лекарствен списък и се купуват директно от болниците за конкретен пациент. В повечето случаи става дума за редки и много тежки заболявания. Едните са изобщо нерегистрирани у нас, другите са регистрирани в ЕС. Финансирането е въз основа на трансфер на Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

С този тип закупуване на медикаменти се занимават само държавни болници, които в случая са седем. Афенлиев даде и пример за нетипична финансова дейност в тези лечебни заведения, като за сравнение е използвано едно и също лекарство като търговско наименование, вид на опаковката, концентрация.

Лекарствен продукт А в една болница е закупен за 46 хил. лева, в друга - за 424,70 лева, а в трета - за 150 хил. лева. По подобен начин в една болница за 23 хил. лева, а в друга за 64 хил. лева. Лекарство С е купено в една болница за 8 хил. лева, а в друга - за 36 хил. лева. При лекарствен продукт D разликата е от 18 хил. до 44 хил. лева. При лекарствен продукт Е - от 15 хил. до 40 хил. лева, цитира данните Афенлиев.

Заместник-здравният министър цитира и други фрапиращи примери - две държавни болници в София са купили един медикамент за 1400-1600 лева. Друга държавна болница в Пловдив го е закупила за 10 800 лева. В друг случай един медикамент от две държавни болници в София е купен за 2300 лева, а държавна болница в Пловдив го е купила за 15 хил. лева. Един от най-фрапиращите случаи е медикамент, който в София е купен за 517 лева, а в Пловдив – за 8500 лева.

Афенлиев посочи, че на пръв поглед изглежда, че редът е спазен и закупуването на лекарствените продукти изглежда законно, но за да се установи защо има аномалии в цените, в тези държавни болници вече се извършва одит. Заместник-здравният министър уточни, че тъй като тези медикаменти не са в Позитивния списък, те нямат регистрирана официална цена. Повечето от тях имат регистрация в Европейския съюз. Съществуват два типа такива лекарства - едните са изцяло нерегистрирани, а другите са регистрирани в Европейския съюз, но без определена цена в България.

Афенлиев обясни какъв е редът за заплащане на тези лекарства.

Финансирането се осъществява чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК. В бюджета на НЗОК има специален ред за такива трансфери, където този механизъм е описан. Става дума за лечение на лица до 18 години, за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. НЗОК заплаща директно на лечебните заведения след получаване на съответния трансфер. Лечебните заведения извършват подбор съгласно законодателството, като комисия от трима лекари предлага закупуването на конкретно лекарство за конкретен пациент. След това лечебното заведение, по определен ред съгласно наредбите, се договаря с доставчик или производител. При финализиране на процедурата и прилагане на лекарството болницата предоставя фактура на НЗОК, която заплаща продукта със средства от трансфера.

От всички подадени заявления до НЗОК за лечение 55% от разходите за 2025 г. се отнасят за тези лекарства. Тоест над 50% от средствата са насочени към т.нар. скъпоструващи, но нерегистрирани медикаменти.

За една година – 2025 г., а вероятно и за предходните години, държавата е плащала в пъти повече за едни и същи лекарства, обобщи Афенлиев.

Той заяви, че на база информация от НЗОК и от всички болници, които са заявявали такива лекарства, е установено, че липсва достатъчна прозрачност при разходването на средствата, липсва детайлна отчетност от страна на НЗОК към Министерството на здравеопазването. Към момента от наличните отчети не може ясно да се види за кой медикамент, за кой пациент и каква сума е заплатена.

Министерството на здравеопазването планира да промени реда за финансиране на скъпоструващите лекарства и тяхното ценообразуване, така че да има регулация в цените. Сред мерките, които здравното министерство обмисля, са надграждане на електронната система на отчитане в болничната аптека. Подготвени са и други промени в наредби, които ще бъдат пуснати за обществено обсъждане.