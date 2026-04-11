Политиките на Тръмп и възходът на Китай заплашват фармацевтичния сектор на Европа

Европа, някога предпочитано място за световните производители на лекарства, сега е притисната от агресивната търговска и ценова политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, от една страна, и от бързия растеж на биотехнологичните фирми в Китай, от друга, съобщава CNBC.

Фармацевтичната индустрия е крайъгълен камък на европейската икономика, но намаляващата конкурентоспособност на континента кара компаниите да влагат своите инвестиции другаде. И проблемът не е само икономически. Застрашени са плановете за пускане на нови, важни лекарства в региона, тъй като цените и регулациите обезкуражават компаниите.

Междувременно Китай се утвърди като лидер в биотехнологиите. Световните фармацевтични компании все повече се обръщат към страната за иновации и потенциален източник на нови терапии.

От водещ към изоставащ

В продължение на десетилетия Европа беше безспорната световна фармацевтична лаборатория. През 1990 г. почти половината от всички научноизследователски и развойни дейности се провеждат на континента, а около една трета - в САЩ. Днес делът на САЩ в научноизследователската и развойна дейност е скочил до 55%, докато европейският е спаднал до 26%.

Сега Вашингтон все повече разглежда биотехнологиите и веригите на доставка като проблем на националната сигурност, подчертавайки необходимостта от локализирано производство.

Междувременно Китай се превърна в лидер при иновациите, сключвайки големи сделки с глобални фармацевтични компании за достъп до научни постижения.

Преди десет години, разработените в Китай молекули са представлявали само 4% от световния процес на разработка. Днес те покриват една трета от глобалните разработки, изчислява ING.

Доклад, публикуван от експерти от университета „Бокони“, установява, че САЩ „са по-успешни от ЕС в привличането и задържането на научноизследователска и развойна дейност на своя територия, докато Китай се очертава като най-големият нетен получател на чуждестранна научноизследователска и развойна дейност в световен мащаб“.

Агресивна американска политика

Миналата седмица САЩ наложиха 100% мита върху вноса на маркови лекарства. Те обаче ще се прилагат само за производители, които все още не са сключили споразумения за по-ниски цени на лекарствата за американците, което означава, че ще имат ограничено въздействие върху много компании.

Въпреки това, митата отбелязват още един тласък за Европа най-накрая да се съобрази с конкурентоспособността.

САЩ продължават да бъдат най-важният пазар за фармацевтичните компании и предлагат значителен стимул за местно производство, защото по-високите цени на лекарствата предлагат по-висока печалба.

Проучване на RAND Corporation от 2024 г. установява, че цените на лекарствата в САЩ са почти три пъти по-високи, отколкото в 33 други страни с високи доходи.

Европа харчи около 1% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) за фармацевтични продукти в сравнение с 2% в САЩ и 1,8% в Китай, като разходите на Европейския съюз (ЕС) за лекарства остават до голяма степен непроменени през последните две десетилетия.

Без фармацевтичните продукти Европа щеше да отчете търговски дефицит от 88 млрд. евро, вместо излишък от 130 млрд. евро.

Докато САЩ притежават консолидирани биотехнологични центрове като Бостън и района на залива при Сан Франциско, където науката среща финансирането, Европа остава смесица от 27 различни регулаторни среди, което създава пречка за сектора.

Според ING, биотехнологичните фирми в ЕС получават между пет и десет пъти по-малко рисков капитал от американските конкуренти.

Признаци на живот

Въпреки мрачните данни за конкурентоспособността на ЕС има светлина в края на тунела. Наскоро предложеният от блока закон за биотехнологиите има за цел да рационализира регулациите, да ускори клиничните изпитвания и да се справи с инвестиционната липса. Испания се очертава като привлекателен център за клинични изследвания чрез целенасочена правителствена подкрепа.

Миналата година блокът предложи Закона за критичните лекарства в опит да подобри наличността, доставките и производството на терапии на фона на недостига по време на пандемията от Covid-19 и геополитическите проблеми.

Освен това, съкращенията в бюджета на САЩ за Националните институти по здравеопазване и по-строгите визови правила биха могли да позволят на Европа да се възползва от новите области при изследванията.