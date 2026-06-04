Технологичният сектор в САЩ съкращава най-много работни места от близо две години

През май технологичните компании в САЩ са обявили най-много съкращения на работни места от близо две години насам, в условията на нараснали разходи за изкуствен интелект, предава Bloomberg.

Технологичният сектор съобщи миналия месец, че смята да закрие 38 242 позиции, най-големия брой от август 2024 г., сочат данни на компанията Challenger, Gray & Christmas. От началото на годината секторът е обявил съкращения на 123 653 позиции, което е ръст с над 65% от същия период на 2025 г.

Междувременно общите съкращения на работни места в частния сектор са намалели със 7% през последните пет месеца спрямо същия период година по-рано. Това очертава още по-ясно тенденцията за „слабо наемане и слабо съкращаване на служители“ в повечето сектори.

„Трудовият пазар се променя от технологиите в реално време“, коментира Анди Чалънджър, главен директор по доходите на компанията. „Изкуственият интелект вече е водещата причина компаниите да пристъпват към съкращения на работни места“, допълва той.

Данните са в унисон с плановете за съкращаване на работни места заради изкуствения интелект, обявени през последно време от компании като Meta Platforms, Intuit и Cisco Systems. Но подадените заявления за помощи при безработица не са се увеличили значително въпреки съобщенията за съкращения на работни места, които бяха насочени основно към позиции на „белите якички“.

Въпреки че технологичните компании обявяват най-големите си съкращения на работни места, те също така се хвалят с най-големите планове за наемане на хора от който и да било сектор, сочи докладът на Challenger. Работодателите в САЩ от всички сектори са обявили планове за наемане на 80 472 служители от началото на тази година, сочат данните. Това е по-високо ниво от 2024 г. и 2025 г., но все още е под общото равнище за същия период в годините от 2019 г. до 2023 г.

Очаква се месечният доклад за работните места на правителството, който ще бъде публикуван в петък, да покаже, че работодателите в САЩ са прибавили 85 хил. работни места през май. Това би било най-силното тримесечие за ръста на работните места от над една година насам.