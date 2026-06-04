S&P 500 спада, но Dow е нагоре с 500 пункта*

Американският широк пазарен индекс S&P 500 спада в четвъртък, докато инвеститорите разпродават акциите на компании за чипове след разочароващия отчет на Broadcom, предава CNBC.

Бенчмаркът се понижава с 0,4%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 1%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average обаче се покачва с 526 пункта, или 1,1%.

Акциите на Broadcom поевтиняват с 13%, след като производителят на чипове отчете по-слаби от очакваното приходи за второто фискално тримесечие. Цената на книажата на компанията за киберсигурност CrowdStrike е надолу с 10% след разочароващи прогнози за приходите за следващото тримесечие.

Компаниите от полупроводниковия сектор, които бяха сред двигателите на последния подем на пазара до рекордни нива, отчитат широки спадове. Книжата на Arm Holdings, Micron Technology и Marvell Technology поевтиняват с по около 6%.

Кийт Лърнър, главен инвестиционен директор и главен пазарен стратег в Truist Wealth, коментира, че след толкова силно покачване известен отлив е нормален.

„Просто мисля, че е време за почивка“, посочва той. „Изминахме дълъг път. Фундаментите са стабилни. Бичият пазар все още заслужава кредит на доверие“, добавя експертът.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,461%, а тази по 30-годишните - до 4,968%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,3% до 99,235 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,64% до 95,23 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,18% до 92,97 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,46 на сто и се търгува на цена от 4532,1 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.