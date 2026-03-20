Как войната в Близкия изток се отразява на доставките на лекарства?

Към момента няма затруднения с доставките на лекарства в България. Дори при увеличени разходи за производството вследствие на по-високите цени на енергоносителите не се очаква поскъпване на медикаментите, тъй като цените им са строго регулирани. Това каза проф. д.ф. Христина Лебанова, декан на Факултет по фармация към МУ – Плевен, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя коментира, че веригата на доставки на лекарствени продукти и активни субстанции е изключително консервативна и се планира месеци напред, затова и конфликът в Близкия изток все още не може да окаже непосредствено влияние. Освен това са предвидени механизми за управление на риска – алтернативни маршрути и доставчици, и не се очаква отражение върху българския пазар.

Не се очаква дефицит на лекарства

Що се отнася до цените, тя припомни, че цените на лекарствата в България и Европейския съюз (ЕС) са обект на външно референтно ценообразуване – цените се сравняват с тези в други европейски държави, което не позволява резки скокове.

Проф. Лебанова ясно подчерта, че в резултат на конфликта в Близкия изток няма да има дефицит на лекарства в България и дори при по-дълъг конфликт лекарственото снабдяване няма да бъде сред най-засегнатите сектори.

„Смятам, че урокът от COVID-19 вече е научен. Тогава видяхме най-негативния сценарий – ограничения в производството, свръхпотребление и недостиг. В момента системите са по-подготвени“, коментира тя.

Възможен ли е увеличен износ към региона

По думи на проф. Лебанова, това е трудно, защото лекарствата са строго регулирана стока. „Износът зависи от разрешенията за употреба в съответните държави, а такива процеси не се случват за седмици. Дори при извънредни ситуации всичко зависи от законодателството на съответната държава“, отбеляза тя.

Проф. Лебанова коментира и предстоящата годишнина на Факултета по фармация към МУ – Плевен, който отбелязва 10 години от създаването си с юбилейна конференция. Сред акцентите са разработки на нови биологично активни вещества, първата българска платформа за клинични решения и въвеждането на виртуален пациент в обучението на бъдещите фармацевти.

Научно-практическата конференция ще се проведе между 27 и 29 март и ще представи всички основни постижения на факултета за последните 10 години и най-новите разработки, част от които вече са в процес на патентоване.

