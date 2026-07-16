Анализаторите вече почти не се съмняват, че Лагард ще остане в ЕЦБ до края на мандата си

Кристин Лагард продължава да подхранва спекулациите, че ролята ѝ като председател на Европейската централна банка (ЕЦБ) може да приключи скоро, но повечето икономисти смятат, че тя все пак ще остане до края на мандата си.

Около две трети от участниците в проучване на Bloomberg очакват Лагард да завърши осемгодишния си мандат, който изтича през октомври догодина, като не обръщат внимание на съмненията, породени от периодични намеци за възможни други планове.

Спекулациите, че първата жена начело на ЕЦБ може да напусне поста си предсрочно, се появиха за първи път миналата година, когато името ѝ беше свързвано с възможността да оглави Световния икономически форум (WEF). Те се засилиха отново през февруари след информации за евентуално ранно оттегляне, които тя не отхвърли категорично.

Оттогава Лагард открито говори за бъдеще в периферията на френската политика, докато страната се подготвя за президентските избори следващата пролет. Тя заяви, че би действала „в каквато и да е роля, в която ще бъде най-ефективна“, за да защитава европейските интереси в кампания, която се очаква да бъде доминирана от националистическите послания на крайната десница.

Малко под 30% от анкетираните икономисти смятат, че Лагард може да се върне към политиката на пълен работен ден, макар че самата тя е изключила подобен вариант.

Въпреки това нейните изказвания, както и предстоящото предсрочно напускане на Франсоа Вилроа дьо Гало като гуверньор на Френската централна банка, са накарали някои хора, работещи с нея, да се питат дали тя не се подготвя да се оттегли по-късно тази година.

Около една четвърт от участниците в проучването очакват тя да напусне поста си до януари, което би гарантирало, че отиващият си френски президент Еманюел Макрон ще има роля при избора на неин наследник.

„Едно оттегляне би било разумно, ако правителствата искат да изберат следващия председател на ЕЦБ преди президентските избори във Франция“, коментира Лука Мецомо, ръководител на макроикономическите изследвания в Intesa Sanpaolo.

Той е сред онези 29% от икономистите, които очакват наследникът на Лагард да бъде определен до декември, заедно с кандидатите за наследници на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн и члена на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел през следващата година.

Около 61% от анкетираните очакват тези назначения да бъдат договорени като един общ пакет, като правителствата на страните от еврозоната и потенциалните кандидати вече се подготвят за интензивни лобистки кампании.

Испанският финансов министър Карлос Куерпо заяви по-рано тази година, че страната му ще предложи „изключителен кандидат“. Според анкетираните икономисти фаворит за поста е Пабло Ернандес де Кос, бивш гуверньор на Испанската централна банка, който в момента ръководи Банката за международни разплащания (БМР).

Единственият друг сериозен претендент според оценките е Клаас Кнот, който миналата година се оттегли като гуверньор на Нидерландската централна банка.

„В момента те изглеждат като най-вероятните кандидати за наследник на Лагард“, посочва Карстен Бржески от ING. Анджей Шчепаняк от Nomura обаче смята, че „е трудно да се каже“, добавяйки, че „в действителност имената, които се обсъждат сега, вероятно няма да бъдат окончателният избор“.

Назначаването на Кристин Лагард през 2019 г. следваше този модел. Тогава европейските лидери пренебрегнаха няколко централни банкери, които бяха сред кандидатите, и вместо това избраха французойката, идваща от Международния валутен фонд (МВФ).

Обстоятелствата, които биха могли да доведат до предсрочно напускане, вероятно ще зависят от това колко бързо инфлацията ще се върне към целта на ЕЦБ на фона на продължаващата война на САЩ и Израел в Иран.

Миналата година, когато инфлацията все още беше над 2% и се разпространяваха слухове, че Лагард иска да замени централната банка със Световния икономически форум, тя заяви, че е „напълно решена да изпълни мисията си“.

До февруари инфлацията се беше охладила достатъчно, за да може тя да заяви с „известна увереност, че мисията е изпълнена, че е на 70 години и в крайна сметка може би би могла да се пенсионира малко по-рано от планираното“, както наскоро каза пред AFP.

С новия шок при разходите за живот този прозорец може вече да се е затворил. Германският канцлер Фридрих Мерц, който е сред лидерите, които ще участват в избора на неин наследник, не вижда „никаква необходимост“ от бързо назначение.

„Кристин Лагард е избрана за председател на ЕЦБ до октомври 2027 г. и смятам, че тя върши абсолютно отлична работа“, заяви той във вторник. „Когато настъпи моментът да намерим неин наследник, ще обсъдим въпроса и ще вземем решение.“