Южнокорейският индекс Kospi се срина с близо 7%, повлечен от производителите на чипове

Южнокорейският индекс Kospi се срина с близо 7% в четвъртък на фона на разпродажбите на акциите на производителите на чипове.

Бенчмаркът потъна с 6,37% до ниво от 6820,6 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 4,53% до ниво от 791,84 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия остана без промяна на ниво от 8840,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 1,33% до 25 008,6 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,85% до 4698,43 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се понижи с 2,63% до 66 942 пункта, а по-широкият показател Topix отбеляза спад от 1,45% до 4028,79 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че инфлационните очаквания на японските домакинства са се повишили до най-високото си равнище от началото на воденето на статистиката през 2006 г., което подкрепя намерението на Японската централна банка да продължи с повишаването на лихвените проценти.

Според резултатите от тримесечното проучване на централната банка домакинствата очакват средногодишната инфлация през следващите пет години да достигне 10,8%.