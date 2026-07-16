Коалицията на Мелони се пропуква заради натиск отдясно

Пукнатините в дясната коалиция на италианския премиер Джорджа Мелони стават все по-видими.

Парламентарното мнозинство я провали във вторник, като шокиращо не успя да приеме с един глас разлика изменение към пакета от избирателни реформи. Тя ги подкрепя, за да избегне риска от нестабилен Сенат и дори поражение на парламентарните избори догодина, пише Bloomberg.

Долната камара ще гласува окончателно промените в четвъртък. Законодателите ще гласуват тайно, както направиха и във вторник, по искане на опозицията.

Неуспехът във вторник засилва несигурността за премиера на Италия след загубата на референдума за съдебната реформа през март. Оттогава тя обмисля дали да не насрочи по-рано изборите, които трябва да се проведат в края на следващата година, за да избегне продължаващо ерозиране на консенсуса.

„Мелони не е задължена да се оттегля“, казва Кристина Фасоне, професор по право в Университета Луис в Рим. „В политически план обаче има много малко по отношение на програмите и правителствените приоритети за изпълнение, след като съдебната реформа се провали, а избирателната реформа се разклати“, добавя тя.

Веднага след гласуването Галеацо Бинями, лидер на партията на Мелони „Братя на Италия“ в долната камара на парламента, определи гласувалите против като „страхливци“. Според него има разлика „между тези, които поемат отговорност, и тези, които се крият“.

Тайното гласуване е сравнително рядко в италианския парламент, но е разрешено в определени случаи, включително дебати за конституционна или избирателна реформа. Целта е да се защити свободата на законодателите да гласуват според съвестта си, а не според партийната дисциплина.

Ако бъде одобрен в четвъртък, пакетът ще отиде в Сената и канцеларията на президента на Италия.

Резултатът от гласуването показва, че мнозинството е разделено. Източник на медията предполага, че това е предупреждение към Мелони да се пази от Роберто Ваначи, бивш генерал, който ръководи зараждащата се крайнодясна партия „Национално бъдеще“. Партията му става все по-популярна в страната, според данни от социологически проучвания.

Разделението се прояви отново в сряда, след като Лига и „Форца Италия“ подкрепиха законодателни изменения, предложени от „Национално бъдеще“, като депутатите им гласуваха срещу Мелони.

Поражението изисква „размисъл“, по думи на италианския премиер. „Блатото отново спечели“, смята тя.

Нейните коалиционни партньори искат да избегнат разпад на правителството. Енрико Коста, ръководителят на „Форца Италия“ в долната камара, коментира пред италианския вестник Corriere della Sera, че неговите депутати са „много присъстващи, лоялни и много солидни“. Той отрича групата му да стои зад поражението за изборната реформа.

Коста изключва също така „в най-категоричния смисъл“ възможността за правителствена криза.

Остават по-малко от осем седмици, след изтичането на които Мелони ще стане най-дълго управлявалият премиер, откакто Италия е република. Опозицията, която се противопоставя на реформата, бързо призова за нейната оставка след гласуването. Бившият премиер Джузепе Конте, лидер на Движение „Пет звезди“, коментира, че правителството не може „да се преструва, че нищо не се е случило“.

Притисната отдясно от Ваначи, Мелони затегна реториката си по въпросите за сигурността и миграцията – темите, които ѝ помогнаха да вземе властта. „Посланието, което искаме да повторим, е, че държавата е до тези, които спазват правилата“, коментира тя във видеообръщение в сряда, за да представи новите мерки, въведени за борба с престъпността.

Лига, коалиционният партньор на „Братя на Италия“, който получи 34% от гласовете в пика на популярността си през 2019 г., се изправя пред екзистенциална криза и изостава от „Национално бъдеще“, според социологическите проучвания.

Министърът на финансите Джанкарло Джорджети, който е член на партията, коментира, че „има и по-лоши неща от това, има войни“ в отговор на въпрос на репортери за евентуален колапс на правителството.