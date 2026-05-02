Кабинетът на Мелони е втори по дълголетие в Италия за последните 80 години

Днес правителството на италианския премиер Джорджа Мелони ще се изкачи с едно място напред в класацията на най-дълго просъществувалите правителства в Италианската република. Кабинетът на Мелони вече се нарежда на второ място в класацията за най-продължително управлявалите правителства в Италия за последните 80 години, с общо досега 1288 дни на власт. Преди него се нарежда само второто правителство на Силвио Берлускони, с общо 1412 дни на власт, припомнят италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи ком 24“. Това постижение за правителството на Мелони идва в сложен контекст за Италия заради комплексната външнополитическа обстановка, заради икономически и вътрешнополитически проблеми и заради четири развихрили се почти по едно и също време скандала.

Провалената съдебна реформа

Усложненията за Мелони започнаха още на 22 и 23 март, когато на референдум италианците отхвърлиха една от големите реформи, планирани от управляващата десница – тази за разделението на кариерите на италианските магистрати. Реформата налагаше изменение на италианската конституция. Вотът срещу реформата беше възприет не само като привързаност на италианците към ценностите на конституцията, но и като отхвърляне на политиките на правителството. Ударът за премиера беше още по-голям, предвид това че през януари допитванията показваха, че реформата на съдебната система ще бъде одобрена. След това обаче противниците започнаха енергична кампания и когато стана ясно, че реформата е на път да се провали, Мелони се включи лично в кампанията за референдума, но това не доведе до желания от нея резултат. Референдумът обаче отчете висока избирателна активност, като на някои места тя беше значително по-голяма от тази за евровота или за регионалните или парламентарните избори. Референдумът върна и младите пред урните. Всичко това беше отчетено от Мелони като успех за гражданската активност в Италия и като пропуснат шанс за промяна на съдебната система, за която и противниците на реформата, замислена от десницата, признават, че има нужда от големи промени.

Две речи

След известно мълчание по темата за провала на реформата, Мелони произнесе на 9 април пред двете камари на италианския парламент две речи, които по тон бяха леко различаващи се, но по съдържание бяха почти идентични. В тях Мелони изтъкна приоритетите на кабинета си за оставащата една година и половина до изборите в Италия и обобщи свършеното от кабинета досега. Премиерът категорично отхвърли хипотезите, че правителството й е нестабилно, че тя планира да свика предсрочни избори или, че ще промени из основи кабинета си, както намекваха италиански медии.

По отношение на международна политика, Мелони подчерта в речта си подкрепата за прекратяване на огъня в Иран, което към онзи момент не беше настъпило и за осигуряване на свобода на корабоплаването в Ормузкия проток. Тя подчерта, че Иран трябва да се откаже от ядрената си програма. По отношение на Европа Мелони изтъкна, че тя трябва да стане по-самостоятелна, по-конкурентоспособна, по-малко зависима. Мелони изрази и подкрепа за една силна НАТО и за един сплотен Запад. Но тя изтъкна, че Италия не винаги е съгласна със САЩ и като пример посочи войната в Иран.

По отношение на цените на енергията, скочили след началото на войната в Иран, Мелони обеща още мерки за подпомагане на италианците и за контрол срещу спекулации.

По отношение на икономиката на Италия Мелони заяви, че ситуацията се подобрява значително, че има повече стабилна заетост, по-малко работници на временни трудови договори, че заплатите са почнали да растат и да изпреварват инфлацията, че има спад на бедността, че Италия е на 5-о място по износ в света, че има почти удвоени чуждестранни инвестиции. Мелони изтъкна и мерките на кабинета си за намаляване на данъците, обеща мерки в областта на пазара на труда и в областта на жилищната политика. Тя припомни и данъчната реформа, която е в ход и събраните 100 милиарда евро чрез мерки срещу укриване на данъци.

Мелони изтъкна и действията на правителството си в областта на здравеопазването, миграцията и сигурността.

Реакцията на опозицията на тези две речи беше, че Мелони игнорира много от проблемите на италианците и сякаш живее изолирана от реалността.