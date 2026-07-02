Най-висшият американски командир за Европа се оттегля

Висшият командир на САЩ за Европа и Африка се е оттеглил, съобщава Bloomberg. Напускането му е изненада за военните лидери на страните от региона и изпраща пореден сигнал, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп иска да намали ангажимента си към отбраната на Стария континент, допълва информационната агенция.

Генерал Кристофър Донахю, който е смятан за един от най-авторитетните висши американски военни, ще бъде заменен от генерал с по-нисък ранг, изпълняващ длъжността, докато Тръмп не избере наследник.

Донахю беше номиниран от бившия президент Джо Байдън и служи на поста около 18 месеца, далеч по-малко от типичния срок за позицията.

Внезапното му решение да напусне, което служители на армията потвърждават още от миналата седмица, подхранва спекулациите, че е намесена политика. Пентагонът отказва да коментира хода, но той се вписва в политиката на министъра на отбраната Пийт Хегсет да уволни много генерали, назначени по време на Байдън, и да намали общия брой на високопоставените офицери.

Представител на Пентагона, пожелал анонимност, казва, че решението на Донахю да се пенсионира е негово собствено и че не е бил принуден да напусне.

Генералът от ВВС на САЩ Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО, коментира в четвъртък, че едновременно с напускането на Донахю се понижава и ранга на поста муот четиризвезден на тризвезден генерал, което означава, че неговият наследник може да има по-малък авторитет сред съюзническите висши военни.

Последното подхранва безпокойството сред пенсионираните американски военни офицери и съюзниците на САЩ в Европа, че администрацията във Вашингтон реално е започнала да намалява военното си присъствие в Европа.

Тръмп иска от съюзниците от НАТО да поемат по-голяма част от финансовата тежест за защитата на Европа. Той вече нареди на Пентагона да намали числеността на войските в Европа – ход, който изненада съюзниците, както и военните активи, които Вашингтон би предоставил при криза.

Миналия месец Хегсет обяви шестмесечен преглед на позицията на американските сили на Стария континент.

Позицията на Тръмп ще бъде ключова тема на дискусия, когато той се присъедини към лидерите на страните от НАТО на срещата им на върха в Турция през следващата седмица. САЩ предлагат идеята за предоставяне на политически и икономически облаги на съюзниците, които харчат повече за отбрана, което повдига перспективата за съюз на две скорости.

Напрежението се проявява и по други начини. Висши служители в сферата на отбраната във Великобритания например са пътували до САЩ, но им е казано на място, че висши служители на Пентагона са твърде заети, за да се срещнат с тях.

Съюзниците бяха спокойни предвид командирите като Донахю и Гринкевич, защото вярват, че техните препоръки за разположението на силите не са водени от политика, според Джим Таунсънд, бивш висш заместник-министър на отбраната за Европа и политиката на НАТО.

Донахю също така е помогнал за първоначалната американска военна подкрепа за Украйна, натиск, на който Тръмп се противопоставя през втория си мандат.

Донахю е и последният американски военнослужещ, напуснал Афганистан по време на изтеглянето на САЩ от страната през 2021 г. Този момент е заснет на станал емблематичен кадър, направен през система за нощно виждане, който показва Донахю да се качва на последния полет, докато Кабул пада в ръцете на талибаните. Тръмп и Хегсет разкритикуваха Байдън за изтеглянето от Афганистан, припомнят от Bloomberg.