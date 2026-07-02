Европейските акции се повишиха рязко в четвъртък

Европейските акции се повишиха рязко в сесията в четвъртък, след като по-слабите от очакваното данни за заетостта в САЩ смекчават прогнозите за повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв тази година.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 1,41% в сесията до 648,35 пункта. Референтният индекс завърши предходното тримесечие с над 10% повишение.

Германският DAX добави 2,16% до 25 580,88 пункта, френският CAC 40 нарасна с 1,65% до 8474,86 пункта, а във Великобритания FTSE 100 – с 1,67% до 10 652,87 пункта. Италианският индекс FTSE MIB се повиши с 1,8% в сесията, а в Испания IBEX 35 – с 1,37% до 19 671,8 пункта.

Според данните на Бюрото по трудова статистика на САЩ американската икономика е добавила само 57 хил. работни места през юни. Показателят е значително под консенсусната прогноза от 114 хил. нови работни места и представлява рязко забавяне спрямо ревизираните надолу 129 хил. нови работни места, създадени през май.

Ярко изразеният спад в създаването на работни места в САЩ внася облекчение на европейските фондови пазари и смекчава опасенията, че постоянното трансатлантическо парично затягане ще задуши регионалния растеж, пише Ройтерс.

Тъй като Федералният резерв действа като идеологическа котва за световните централни банки, доказателствата за забавяне на американската икономика ефективно ограничават риска от по-нататъшно агресивно повишаване на лихвените проценти, деноминирани в долари.

За Европа по-малко ястребовият Федерален резерв обезврежда натиска върху глобалните разходи по заемите, предотвратява изтичането на капитал от еврозоната в търсене на по-висока доходност в САЩ и предоставя на Европейската централна банка (ЕЦБ) по-широка свобода на действие за управление на собствения си преход към вътрешна политика.

Рисковите настроения са допълнително подсилени от коментарите от годишния форум на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Синтра, Португалия. Управителят на ЕЦБ Кристин Лагард сигнализира, че рисковете около инфлацията и икономическия растеж в еврозоната стават „по-общо балансирани“.

Коментарите на Лагард са в противотежест на бедпокойството на пазара след повишаването на лихвения процент с 25 базисни пункта миналия месец.

„Пазарът прогнозира още едно увеличение с 25 базисни пункта до септември, след което удължено задържане до средата на следващата година“, прогнозират икономистите на Lloyds Bank.

В сесията акциите на Sodexo поскъпнаха с близо 8%, след като компанията увеличи целта си за приходите за цялата година.

Пазарната оценка на Bayer се покачи с почти 7%, след като компанията обяви консолидацията на американския си бизнес с Roundup в ново звено.