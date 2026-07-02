Coface: Очакват се повече корпоративни фалити в Централна и Източна Европа

Войната в Близкия изток ще има трайни последици за инфлацията и ще доведе до повече корпоративни фалити в Централна и Източна Европа. Най-потърпевши обаче ще бъдат страните от Югоизточна Азия и Африка, които получават доставки на важни продукти и суровини през Ормузкия проток. Това коментира Бруно де Мура Фернандес, ръководител макроикономически проучвания в Coface Group, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Военният конфликт между Иран, САЩ и Израел доведе до по-голяма инфлация и по-високи разходи за компаниите. Освен повишението в цените на продуктите се забеляза и по-ниско потребителско търсене поради по-големия лихвен процент на кредитите.

"Трите променливи означават, че на практика средата е неблагоприятна и сценариите (за увеличение на корпоративните фалити) са неблагоприятни. В Западна Европа, специално във Франция, има 8% несъстоятелност. Очакваме същия процент и за други страни, защото в момента американските компании, а не производителите, плащат мита”, заяви анализаторът.

На този фон по-бавното покачване на номиналните заплати тази година в сравнение с 2024 г. и 2025 г. е добър знак. Очаква се обаче завишаване на лихвените проценти от ЕЦБ както през 2026 г., така и през началото на 2027 г., като България също ще бъде засегната от това.

Затварянето на Ормузкия проток е най-голямата енергийна криза по брой липсващи барели в световния енергиен резерв, заяви гостът. Според различни оценки техният брой е между 12 и 15 милиона, въпреки това най-лошия момент отмина, смята Фернандес.

Мерки като работа от вкъщи за по-малко търсене на петрол и други източници на енергия помогнаха, без да разрушат икономическата активност, отбеляза той.

Добрите новини са, че алтернативните маршрути за пренос на горива, например през Саудитска Арабия, както и по-късата продължителност на конфликта в Близкия изток, помогнаха за сравнително ниското повишение на цените. В следващите месеци се очаква възстановяване на буферите.

Планираните такси от Иран и Оман за преминаващите през Ормузкия проток кораби ще имат слаби финансови и търговски последствия. Това е хипотезата при налагане на символична такса, коментира анализаторът. При голям размер на таксите обаче той ще окаже влияние на застрахователните премии, както и на таксите за някои морски превози.

Някои страни като Обединените арабски емирства или Саудитска Арабия биха потърсили алтернативни маршрути през Червено море, каза Фернандес. Негативно отражение заради таксите могат да имат държави без алтернатива за пътя на доставките като Кувейт.

Може ли Европа да устои на стагфлационния натиск? Кои са държавите, които зависят най-силно от доставките през Ормузкия проток?

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.