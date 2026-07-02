Индексите на Wall Street се повишават въпреки по-слабия доклад за пазара на труда в САЩ*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, докато инвеститорите реагират на по-слабия от очакваното доклад за заетостта извън селското стопанство в САЩ за юни, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,5%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,2%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,1%.

Докладът за пазара на труда показа, че през юни са създадени 57 хил. нови работни места, което е под прогнозите на анкетираните от Dow Jones икономисти за 115 хил. В същото време нивото на безработица е спаднало до 4,2%, докато очакванията бяха то да остане 4,3%.

Въпреки че данните са по-слаби от очакваното, те подобриха настроенията сред инвеститорите, давайки им надежда, че при тези условия Федералният резерв вероятно ще се въздържи от ново повишаване на лихвените проценти.

А докато поевтиняването на акциите в сектора на полупроводниците натежа върху по-широкия пазар в предходната търговска сесия, стратегът на Ned Davis Research Роб Андерсън смята, че пренасочването на капитали извън компаниите за чипове е здравословен процес.

„Една от характерните черти на бичия пазар е ротацията между различните сектори. Тази особеност се проявява в пълна сила през 2026 г.“, пише той. „Предаването на лидерската роля към цикличен сектор, който не е свързан със суровини, би било още едно доказателство, че фондовият пазар навлиза във втората половина на годината в силна позиция“.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,473%, а тази по 30-годишните - до 4,98%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,61% до ниво от 100,772 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,02% до 70,84 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,21% до 67,75 долара за барел.

Златото поскъпва с 1,23 на сто и се търгува на цена от 4132,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.