Парламентът възложи на Сметната палата проверки на публичните финанси

Парламентът реши Сметната палата да извърши три одита, свързани с управлението на публичните финанси в периода 2020-2026 г.

Одитите засягат както част от политиките на управляващите в предходните години, така и разплащанията с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Единият одит засяга Министерството на финансите и консолидираната фискална програма, като целта е да бъде оценен натрупаният дългосрочен ефект и да се анализират разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Той обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 31 май тази година и трябва да бъде завършен до 30 септември и внесен в парламента до 30 октомври тази година.

Вторият одит засяга плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика и бюджета на държавното обществено осигуряване в Националния осигурителен институт за периода от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. При анонсирането на намерението да бъде поискан такъв одит депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев обяви, че целта е да се направи ревизия на случилото се в пенсионната система. Тогава като пример за плащания, изкривяващи системата, той даде Covid добавката към пенсиите. Срокът за извършване на одита е до 30 септември т.г., а окончателният доклад на Сметната палата трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври т.г.

Третият одит беше подкрепен единодушно със 173 гласа „за“ и е свързан с финансовото управление на АПИ за периода от 1 януари 2020 г. до 31 май т.г. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад от одита на финансовото управление на имуществото, поетите ангажименти, извършените дейности и отчетените разходи на агенцията е до 30 октомври, а на окончателния доклад от одита на процедурите по възлагане на обществените поръчки - до 31 януари 2027 г.

По време на обсъжданията в пленарна зала депутатът от „Прогресивна България“ Константин Проданов отговори на коментарите от страна на опозицията, че с одитите се цели да се провери дали пенсиите не са повишени прекомерно. „Няколко пъти повторихте лъжата, че идеята ни била да видим дали не са прекомерно увеличени пенсиите – не, точно обратното, идеята е да видим защо някои хора са били ощетени, когато са правени тези промени на парче, включително и с Covid добавката“, каза Проданов, цитиран от БТА. По думите му с одита целят да се разбере къде се пропуква системата и защо има структурен дисбаланс между приходи и разходи в нея.

Тома Биков от ГЕРБ-СДС коментира, че в сегашните времена скоростта е най-важното нещо, а управляващите се бавят с реформите. „Доклади по отношение на пенсиите и на АПИ има всяка година и ако искате да придобиете информация, можете да го направите и от там, няма нужда от одит“, каза той.

Според Мартин Димитров от „Демократична България“ одитите за системи, за които има годишни проверки, са загуба на време. Ако целта ви е реформаторски действия, се натрупва огромна загуба на време, тези одити няма да ви помогнат за реформите, коментира още Димитров. Той посочи, че формацията му ще подкрепи одита на АПИ.

Прави впечатление, че липсва одит на Здравната каса, където се крият много кражби, заяви Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“. Одитът ще покаже нещо, което няма да ви хареса - по времето на управлението на ГЕРБ пенсионерите под линията на бедност бяха 780 хил., а при вас стават 880 хил. При вас пенсионерите обедняват, добави Сабрутев.

Още по време на обсъжданията в бюджетна комисия Константин Проданов, който е и един от вносителите на предложенията за трите одита, обясни, че целта им е общ преглед на управлението на публичните финанси през последните години, но и да се вземат решения как да се подобри ефективността в управлението на публичните финанси. Този одит няма да се използва за основание да бъдат повишавани осигуровки в бъдеще, увериха от „Прогресивна България“.

С оглед на определените срокове за извършването на проверките от страна на Сметната палата не е ясно дали информацията от възложените одити ще бъде използвани за изготвянето на бюджета за 2027 г. Според Закона за публичните финанси той трябва да бъде готов до края на октомври, но в последните години редовно този срок не е спазван. Тази година обаче има по-ранен срок за финализиране на проекта за държавен бюджет – 15 октомври. До тази дата България трябва да представи проекта за финансов план за следващата година пред Европейската комисия и Еврогрупата заради процедурата по свръхдефицит, която се очаква да бъде открита срещу страната.