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Tesla записа силни тримесечни продажби, но отново изостана от BYD

Ръководената от Илон Мъск компания е доставила 480 126 автомобила в глобален план през второто тримесечие, което представлява 25% ръст на годишна база

18:08 | 02.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Продажбите на автомобили на Tesla Inc. засенчиха пазарните очаквания, като американската компания се възползва от бавното разширяване на пазара на електрифицирани превозни средства, пише Bloomberg. Ръководената от Илон Мъск компания е доставила 480 126 автомобила в глобален план през второто тримесечие, което е повече от средната оценка на анализатори, анкетирани от Bloomberg, за 396 466 продадени автомобила.

Доставките скачат с 25% спрямо същото време на 2025 г., когато негативната реакция на потребителите срещу поляризиращата политическа дейност на Мъск се отрази негативно на марката.

Въпреки че продажбите на Tesla за второто тримесечие поставят нов рекорд, те изостават от тези на китайската BYD Co., която си върна лидерството на световния пазар на електромобили с 557 090 продажби.

Редица анализатори гледат отвъд основния бизнес на Tesla и възприемат визията на главния изпълнителен директор за пренасочването на компанията към изкуствения интелект, автономността и роботиката. Те също така все повече очакват Мъск потенциално да заложи на сливане на компанията със SpaceX, която реализира историческо първично публично предлагане миналия месец.

Поддържането на по-бърз темп на продажби ще бъде от решаващо значение за Tesla, тъй като компанията възприема по-пестелив подход спрямо капиталовите разходи. Концернът планира да похарчи над 25 млрд. долара само тази година, което е приблизително три пъти повече от миналогодишните ѝ разходи, като Мъск ще инвестира в хуманоидните роботи Optimus и автономните коли Cybercabs, наред с други инициативи.

Енергийният бизнес на Tesla също се възстанови след бавното начало на годината. Компанията внедри 13,5 гигаватчаса продукти за съхранение на енергия през последното тримесечие, което е с 53% повече спрямо първите три месеца на годината.

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Последна актуализация: 18:04 | 02.07.26 г.
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