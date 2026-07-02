Фондация изчислява ефект за бюджета от 182 евро от всяка майка, върнала се на работа

По 182 евро би спечелила държавата от по-ранното връщане на всяка майка на работа през втората година след раждането на дете при покриване на 100% от полагащото ѝ се обезщетение за майчинство. Това показват изчисленията на фондация „Мама има работа“, представени в студиото на Bulgaria ON AIR.

Преди ден Народното събрание не подкрепи на първо четене предложението за промени в изплащането на обезщетенията. Законопроектът предвиждаше майките, които прекратят отпуска си по-рано и се върнат на работа, да получават пълния размер на обезщетението за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст вместо досегашните 50%.

„При средна работна заплата от около 1400 евро, когато вземем предвид плащането на осигуровките и данъците от страна на служителя и на работодателя, държавата всъщност ще спечели, ако майката се върне на работа по-рано“, каза Василена Панайотова от фондацията, която гостува в предаването „България сутрин“. При изплащане на 100% от обезщетението т. нар. критична точка за държавата би била достигната, ако делът на майките, които се връщат по-рано на работа, се увеличи от сегашните около 20% на 32%, посочи тя.

Според нея една от причините предложението да не получи подкрепа е липсата на достатъчно ясна финансова обосновка в законопроекта, което не е позволило да бъдат показани реалните икономически ефекти от подобна промяна.

Славена Буюклиева от фондацията, която също беше гост в студиото, заяви, че настоящото подпомагане през втората година от майчинството не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете. По думите ѝ ранното връщане на работа би било реален стимул за повече жени единствено ако е съчетано със запазване на пълния размер на обезщетението.

Тя обърна внимание и на недостига на места в държавните детски ясли, който принуждава много семейства да избират значително по-скъпи частни услуги.

„Детските ясли, дори и с компенсацията, отново са изключително скъпи за самите родители и те се вдигат така постепенно, както и самата компенсация“, коментира Буюклиева.

По думите ѝ по-високото финансово подпомагане би позволило на повече семейства да покриват разходите за ясла или детегледачка, а за домакинствата, които разчитат на помощта на баби и дядовци, тези средства също биха били сериозно облекчение.

Според представителките на фондацията финансовите стимули сами по себе си не могат да решат демографските проблеми на страната. Необходими по-комплексни политики, които да подпомагат майките, кариерното развитие на жените и по-плавното им завръщане на пазара на труда, смята Панайотова.

Тя посочи още, че държавата трябва да инвестира в по-надеждна инфраструктура и сигурна среда за децата, така че майките да могат спокойно да се върнат към професионалните си ангажименти.

Като допълнителни мерки за насърчаване на раждаемостта Панайотова и Буюклиева посочиха възможността за по-гъвкави механизми за подкрепа на младите семейства, включително улеснения при изплащането на студентски кредити и допълнителни общински стимули за майки с висше образование.

Целия разговор може да откриете тук.