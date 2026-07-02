Южнокорейските индекси се сринаха под натиска на разпродажбите в сектора на чиповете

Южнокорейските пазари се сринаха в четвъртък, след като плановете на Meta Platforms да продава изчислителна мощ за изкуствен интелект породиха опасения за свръхкапацитет в AI индустрията и предизвикаха масови разпродажби на акциите на производителите на чипове, предава Bloomberg.

Индексът Kospi потъна с близо 8% и затвори на ниво от 7648,09 пункта, като акциите на SK Hynix поевтиняха с 14%, а тези на Samsung Electronics загубиха 10%. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq изтри 6,74% до 866,72 пункта.

Тези движения засилиха опасенията на инвеститорите относно устойчивостта на поскъпването на акциите на производителите на чипове, след като глобалният бум в инвестициите в изкуствен интелект доведе до впечатляващ подем в сектора. Най-големите южнокорейски компании заемат ключово място във веригата на доставки и досега се възползваха от непрекъснатото търсене на високотехнологичен хардуер. Последните колебания на пазара обаче показват колко бързо настроенията могат да се променят, когато възникнат съмнения относно дългосрочната устойчивост на този бум.

Според информация на Bloomberg News Meta разработва планове за облачен бизнес, чрез който ще продава достъп до изчислителни ресурси и модели за изкуствен интелект. Допълнителен натиск върху южнокорейските производители на чипове оказа и новината, че Apple води преговори за закупуване на чипове от две китайски компании - ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies. Това породи страхове, че конкурентното предимство на Samsung Electronics и SK Hynix започва да отслабва.

Междувременно днес по-широките пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха смесени резултати.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 2,33% до 68 831 пункта, а по-широкият показател Topix остана почти без промяна на ниво от 4014,98 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия също приключи сесията непроменен на ниво от 8724,5 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,55% до 23 008 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 2,96% до 4812,3 пункта.