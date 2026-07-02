ЕС ще преразпредели финансирането за Западните Балкани в полза на „отличниците“

Европейската комисия (ЕК) ще преразпредели финансирането по инструмента, предназначен да стимулира финансово страните от Западните Балкани да извършат реформите, необходими за присъединяване им към Европейския съюз (ЕС), като с приоритет ще бъдат онези държави, които постигат най-голям напредък, пише Euronews.

Механизмът за реформи и растеж за Западните Балкани беше създаден през 2024 г., за да предостави на страните кандидатки в региона финансова подкрепа, обвързана със строги условия.

Инструментът обхваща периода 2024-2027 г., с амбицията да се удвои размерът на икономиките на Западните Балкани през следващите десет години.

По данни на ЕК обаче, по линия на механизма са отпуснати само около 673 млн. евро от наличните 6 млрд. евро. Почти цялото това финансиране е било насочено само към три от шестте страни кандидатки.

Черна гора, Албания и Северна Македония отчитат най-добри резултати в процеса на присъединяване благодарение на своите вътрешни програми за реформи. Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия, за разлика от тях, като цяло се считат за изоставащи.

Механизмът изисква реформите да бъдат завършени в рамките на договорените срокове. Ако бъде пропусната някоя от тях, ЕК може да задържи част или всички средства, съответстващи на това условие.

Бенефициентите имат една година, за да изпълнят условията, преди средствата да бъдат преразпределени.

„Както е подчертано в регламента, когато стъпките за реформа не са изпълнени и са изтекли в рамките на гратисния период, съответните средства могат да бъдат преразпределени между други бенефициенти“, посочва говорител на ЕК пред Euronews. „Що се отнася до мерките, които трябваше да бъдат предприети на 30 юни 2026 г., Комисията ще извърши цялостна и обективна оценка на всички бенефициенти“, добавя той.

Брюксел ще преразпредели неизразходваните средства към страните, за които се смята, че постигат най-голям напредък в реформите.

Най-големият губещ се очаква да бъде Босна и Херцеговина, която досега не е получила никакво финансиране по линия на механизма, тъй като не е успяла да осъществи нито една от необходимите реформи, до голяма степен поради сложната си институционална структура. Косово и Сърбия също ще бъдат в неизгодно положение.

Тази ситуация вече беше потвърдена през април, когато еврокомисарят по разширяването Марта Кос написа писмо до всички страни от Западните Балкани, в което ги призова да ускорят реформите или рискуват да загубят средствата, предлагани по инструмента.

Представители на ЕС подчертават, че инструментът осигурява стимулиращо финансиране: ЕК не отнема пари, тъй като държавите никога не са имали право на тях, освен ако не са осъществили въпросните реформи.

„Все едно работиш на час“, посочва служител на ЕС, пожелал анонимност. „Плаща ти се само за работата, която реално вършиш“, добавя той.

Очаква се ЕК да предостави на държавите повече подробности по въпроса по-късно този месец, включително колко средства ще бъдат преразпределени.

„Реформите трябва да останат приоритет за бенефициентите, за да могат те да се възползват максимално от това, което предлага Планът за растеж“, заяви говорителят на ЕК.